We wczorajszym losowaniu Lotto padła "szóstka". Szczęśliwiec rozbił kumulację i wzbogacił się w ten sposób o niemal 30 milionów złotych.

Kupony Lotto / Darek Delmanowicz / PAP

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W czwartkowym losowaniu Lotto padły liczby: 7, 14, 18, 31, 34, 39. Znalazły się one na kuponie jednej osoby, która wygrała dzięki temu 29 908 750,90 zł.

Na razie nie wiadomo, skąd pochodzi szczęśliwiec. Nie ma też informacji, czy zaufał swojej intuicji lub zagrał na chybił trafił. Totalizator Sportowy powinien upublicznić te informacje w ciągu kilku godzin.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.