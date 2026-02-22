Amerykańska Secret Service poinformowała w niedzielę, że jej agenci zastrzelili mężczyznę, który próbował wkroczyć na teren posiadłości Mar-a-Lago należącej do Donalda Trumpa. Prezydent USA przebywał wówczas w Waszyngtonie.

Mężczyzna próbował wkroczyć na teren posiadłości Mar-a-Lago / SCOTT OLSON/Getty AFP/East News / East News

Mężczyzna, około 20-letni, został zastrzelony przez agentów Secret Service w nocy z soboty na niedzielę (21/22 lutego).

Jak informuje agencja Reutera, próbował on bezprawnie dostać się na teren chronionego ośrodka Mar-a-Lago w West Palm Beach na Florydzie, należącego do prezydenta Donalda Trumpa. Mężczyzna był uzbrojony. Według policji, miał ze sobą strzelbę i kanister z benzyną.

Agentom i policjantowi udało się powstrzymać to zagrożenie - powiedział szeryf hrabstwa Palm Beach Rick Bradshaw.

Prezydenta ani jego żony nie było wówczas w rezydencji w Mar-a-Lago. Przebywali w Waszyngtonie.

Nazwisko zastrzelonej osoby nie zostało ujawnione.

Donald Trump / AA/ABACA/Abaca/East News / East News