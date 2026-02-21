"Wzmacniamy się. Dzisiaj z całej Polski przyjeżdżają miłośnicy Konfederacji, nasi członkowie. Plan na wybory jest niezmienny. Cel jest jeden: za dwa lata wprowadzić do Sejmu jak największą liczbę posłów (...). Nie patrzymy na innych, jesteśmy partią, która chce odsunąć obecną i poprzednią władzę od stołu" - powiedział Grzegorz Płaczek z Konfederacji, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Pytany o ewentualny mariaż z PiS lub Grzegorzem Braunem, powiedział: "W polityce nie można nigdy mówić, że nie ma szans na jakąś koalicję".

Plan Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku

Nowa Nadzieja połączy się dzisiaj w Warszawie z Imperium Kontratakuje. To nie filmowa opowieść rodem z Gwiezdnych Wojen, a polska rzeczywistość polityczna. Dzięki temu połączeniu partia Sławomira Mentzena ma zachować możliwość dalszego działania oraz dotychczasową nazwę. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił bowiem wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych po tym, jak nie złożyła ona w terminie sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Dzisiejszy kongres był jednym z tematów rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM z Grzegorzem Płaczkiem.

Z całej Polski przyjeżdżają miłośnicy Konfederacji, nasi członkowie. Mamy dawno wyznaczoną listę liderów i posłów, którzy teraz wzrastają ze swoimi środowiskami. Cel jest jeden: za dwa lata wprowadzić jak największą liczbę posłów. Chcielibyśmy, żeby osoby, które będą brały odpowiedzialność ze mną i z obecnymi liderami, były w stu procentach przygotowane. Nie patrzymy na innych, jesteśmy partią, która chce odsunąć obecną i poprzednią władzę od stołu. Wierzymy, że możemy przekonać wyborców. Teraz jest nas trochę mniej w przestrzeni publicznej. Wynika to z tego, że pracujemy nad uszczegółowieniem programu i naszych pomysłów, bo za dwa lata to nie będą pomysły jak rozwijać to państwo, tylko jak ratować to państwo - powiedział przewodniczący klubu poselskiego Konfederacja Nowa Nadzieja.

Czy jest szansa na szeroką koalicję: PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej? O to także Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa.

W polityce nie można nigdy mówić, że nie ma szans na jakąś koalicję. Tak długo, jak jest ona logiczna i zgodna z kręgosłupem moralnym członków partii, to jest to temat, na który warto rozmawiać, natomiast naprawdę zbyt dużo czasu nie spędzamy nad tym, by dywagować, z kim będziemy siadać do stołu i tworzyć ewentualnie przyszły rząd. Cel jest jeden - wprowadzić jak największą liczbę posłów do Sejmu - stwierdził Grzegorz Płaczek.

