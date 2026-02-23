Od poniedziałku użytkownicy subskrypcji Heyah 01 zostaną automatycznie przeniesieni do Red Bull Mobile. To efekt decyzji T-Mobile Polska, do którego należą obie marki. Operator zapewnia, że proces odbędzie się bez konieczności podejmowania działań przez klientów.

Heyah 01, znana z nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci oraz pakietów internetu (20 GB lub 40 GB za odpowiednio 19,99 zł lub 29,99 zł miesięcznie), przestaje istnieć.

Już od 27 czerwca 2025 roku nowi użytkownicy nie mogli dołączyć do tej oferty, a od dziś, tj. poniedziałku 23 lutego, marka zostaje oficjalnie zamknięta. Wszystkie numery zostaną automatycznie przeniesione do Red Bull Mobile.

Przerwa w dostępie do usług i nowe warunki

W dniu przeniesienia klienci muszą liczyć się z krótką przerwą w dostępie do usług. Osoby, które nie akceptują nowych warunków, mogą rozwiązać umowę, nie opłacając kolejnej subskrypcji lub kończąc ją w standardowy sposób.

T-Mobile informuje, że koszt subskrypcji w Red Bull Mobile zostanie obniżony do 19 zł lub 29 zł, a użytkownicy otrzymają jednorazowy bonus - 100 GB internetu na 30 dni.

Ponad 20 lat na rynku

Heyah jest obecna na polskim rynku od 2004 roku, początkowo jako marka Polskiej Telefonii Cyfrowej, która w 2013 roku zmieniła nazwę na T-Mobile.

Heyah od razu zyskała dużą popularność, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników. Jej charakterystycznym znakiem rozpoznawczym stała się czerwona łapka oraz nietypowe, odważne kampanie reklamowe, które wyróżniały się na tle konkurencji. Heyah od początku stawiała na prostotę oferty i niskie ceny, co przyciągało osoby szukające tanich połączeń i SMS-ów bez zbędnych formalności.

Marka funkcjonuje jako oferta typu prepaid, co oznacza, że użytkownicy doładowują konto według własnych potrzeb, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. W ciągu lat Heyah kilkukrotnie zmieniała swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się oczekiwań klientów oraz trendów na rynku telekomunikacyjnym.

T-Mobile Polska po III kwartale 2025 r. miał ponad 13,6 mln klientów usług mobilnych, z czego większość to klienci abonamentowi (ok. 7,5 mln). Firma ma też 457 tys. klientów internetu szerokopasmowego.