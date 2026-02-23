W czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, która przypada we wtorek, z wizytą do Kijowa udadzą się przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przywódcy Unii Europejskiej spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wezmą też udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych.

We wtorek, 24 lutego, w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę z wizytą do Kijowa uda się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / Mykola Kalyeniak, Vladyslav Musiienko / PAP

Chcesz być na bieżąco? Po więcej aktualnych newsów z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

Costa i von der Leyen będą uczestniczyć w Kijowie w oficjalnej ceremonii upamiętniającej cztery lata pełnoskalowej wojny zapoczątkowanej przez Rosję. Mają zobaczyć również infrastrukturę energetyczną uszkodzoną w wyniku rosyjskich ataków rakietowych.

Program wizyty liderów UE w Kijowie

W programie przewidziane są też rozmowa z prezydentem Zełenskim, jak również udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych, zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

"W związku z piątym rokiem rosyjskiej agresji, spotkanie to potwierdzi zaangażowanie 35 państw uczestniczących we wspieranie Ukrainy w dążeniu do trwałego i solidnego pokoju, zapewniającego bezpieczeństwo zarówno Ukrainie, jak i Europie" - napisała w komunikacie Komisja Europejska.

UE pracuje nad 20. pakietem sankcji na Rosję

Państwa należące do koalicji chętnych - wśród których jest też Polska - chcą, aby Ukraina, w przypadku zawieszenia broni, uzyskała gwarancje bezpieczeństwa zapobiegające ponownej agresji rosyjskiej. Poprzedni szczyt koalicji odbył się 6 stycznia w Paryżu - uczestniczyli w nim wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa.

Unia Europejska pracuje także nad 20. pakietem sankcji na Rosję, które przewidują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy morzem.