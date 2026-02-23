Iran zawarł z Rosją tajną umowę zbrojeniową o wartości blisko 500 mln euro na dostawy tysięcy nowoczesnych, przenośnych pocisków przeciwlotniczych Verba - informuje "Financial Times". Kontrakt ma być najpoważniejszą próbą odbudowy irańskiej obrony powietrznej po ubiegłorocznej wojnie z Izraelem. USA w obliczu nadchodzącego konfliktu zbrojnego ma się czego bać?
- Tajny kontrakt o wartości blisko 500 mln euro ma wzmocnić irańską obronę powietrzną po ubiegłorocznej wojnie.
- W grę wchodzi 500 wyrzutni i 2,5 tys. nowoczesnych pocisków krótkiego zasięgu. Co jeszcze? O tym poniżej.
Z dokumentów, do których dotarł "Financial Times", wynika, że porozumienie podpisano w Moskwie w grudniu 2025 r. Rosja zobowiązała się dostarczyć Iranowi w ciągu trzech lat 500 przenośnych wyrzutni systemu Verba oraz 2,5 tys. pocisków 9M336.
Verba to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu - przenośny zestaw naprowadzany na podczerwień, zdolny do zwalczania rakiet manewrujących, nisko lecących samolotów i dronów. System może być obsługiwany przez niewielkie, mobilne zespoły, co pozwala szybko tworzyć rozproszone punkty obrony bez konieczności korzystania ze stałych instalacji radarowych, bardziej narażonych na zniszczenie.
Wartość kontraktu ma wynosić 495 mln euro (ponad 2 mld zł), a dostawy zaplanowano w trzech transzach na lata 2027-2029. Jedno ze źródeł cytowanych przez "FT" zaznaczyło jednak, że możliwe, iż część systemów została już wcześniej przekazana Iranowi.
Z dokumentów wynika, że rosyjski Rosoboronexport sprzedaje Iranowi pociski 9M336 po 170 tys. euro (ok. 720 tys. zł) za sztukę, a mechanizmy startowe po 40 tys. euro (ok. 170 tys. zł). Umowa obejmuje także 500 noktowizorów Mowgli-2 do śledzenia celów w nocy.