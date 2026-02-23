Wniosek o systemy Verba po 12-dniowej wojnie

Według "Financial Times" Teheran formalnie wystąpił o systemy Verba w lipcu ubiegłego roku - kilka dni po zakończeniu 12-dniowego konfliktu z Izraelem, w trakcie którego USA krótko wsparły izraelskie ataki na trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne.

Podczas tej kampanii zintegrowana irańska obrona powietrzna została poważnie osłabiona, co umożliwiło izraelskiemu lotnictwu szybkie uzyskanie i utrzymanie przewagi w powietrzu nad dużą częścią kraju.

Szczegóły kontraktu ujawniono w momencie, gdy Donald Trump zgromadził znaczące siły wojskowe USA na Bliskim Wschodzie i zagroził Iranowi atakiem, jeśli nie zgodzi się na ograniczenia swojego programu nuklearnego.

Rosja chce "naprawić relacje" z Iranem. Szczegóły tajnej umowy

Były wysoki rangą urzędnik USA powiedział "Financial Times", że Moskwa mogła postrzegać umowę jako sposób na odbudowę relacji z Teheranem po tym, jak nie udzieliła mu bezpośredniego wsparcia podczas 12-dniowej wojny.

Chcą, by Iran pozostał ich partnerem. Nawet jeśli nie mogą zareagować w trakcie kryzysu, będą starali się działać po jego zakończeniu, by naprawić relacje - powiedział rozmówca gazety.

Nowa umowa została wynegocjowana między państwową rosyjską agencją eksportu broni Rosoboronexport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL). Kontrakt miał zaaranżować Ruhollah Katebi - urzędnik MODAFL w Moskwie, który wcześniej pomagał w sprzedaży Rosji setek irańskich pocisków balistycznych krótkiego zasięgu Fath-360 do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie.

USA objęły Katebiego sankcjami w 2024 r., określając go - według Departamentu Skarbu - jako "punkt kontaktowy rosyjskiego rządu" z irańskim ministerstwem obrony.

Tak wyglądają przenośne pociski przeciwlotnicze, fot. zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rosyjskie śmigłowce dla Iranu

Ambasador Iranu w Moskwie Kazem Dżalali zdawał się w tym tygodniu potwierdzać realizację umów wojskowych.

Od kilku lat mamy podpisane silne umowy wojskowe i obronne z Rosją. Mogę jedynie powiedzieć, że te samoloty pokazują, iż porozumienia te są realizowane - powiedział w rozmowie z państwową telewizją, nie podając szczegółów.

Według ustaleń "FT" rosyjski samolot transportowy Ił-76TD wykonał w ciągu ośmiu dni co najmniej trzy loty z Mineralnych Wód na północnym Kaukazie do irańskiego Karadżu. Co najmniej jeden kolejny Ił-76 poleciał do Iranu pod koniec grudnia.

Iran miał w styczniu otrzymać do sześciu rosyjskich śmigłowców szturmowych Mi-28, z których jeden był w tym miesiącu używany w Teheranie.

Kreml odmówił komentarza w sprawie doniesień. Rosoboronexport i ambasada Iranu w Londynie podobnie.

USA ma się czego bać?

Rusłan Puchow, dyrektor moskiewskiego think tanku Centrum Analizy Strategii i Technologii, powiedział "Financial Times", że systemy Verba są "opłacalnym i stosunkowo tanim sposobem" na wzmocnienie irańskiej obrony powietrznej bez osłabiania zdolności Rosji.

Jego zdaniem nawet jeśli część systemów została już rozmieszczona w Iranie, nie wzmocnią one znacząco obrony kraju w ewentualnej nowej wojnie z Izraelem lub USA. Mogą jednak utrudnić operacje z użyciem śmigłowców i nisko lecących samolotów.

Jeśli doszłoby do jakiegoś desantu śmigłowcowego jak w przypadku Maduro, mogłyby być dla Irańczyków bardzo przydatne - powiedział Puchow. Amerykańskie Stingery i nasze systemy to jedyne naprawdę mobilne wyrzutnie. Jeśli przekaże się je odpowiednim ludziom we właściwym czasie, mogą wyrządzić wiele szkód - dodał.

Nicole Grajewski z paryskiej uczelni Sciences Po, ekspertka ds. relacji Iran-Rosja, oceniła, że porozumienie wskazuje na zmianę strategii Teheranu po zniszczeniach w systemie obrony powietrznej.

Żaden z tych transferów nie zmieni radykalnie zdolności Iranu do dorównania najbardziej zaawansowanym konwencjonalnym siłom zbrojnym świata, ale może przedłużyć kolejną wojnę - podkreśliła w rozmowie z "Financial Times".

Według gazety umowa jest kolejnym sygnałem pogłębiającej się współpracy wojskowej Moskwy i Teheranu w czasie wzmożonej presji Zachodu i napięć wokół irańskiego programu nuklearnego.