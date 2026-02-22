Na osiedlu Giżynek przy ul. Spokojnej w Stargardzie (Zachodniopomorskie) w niedzielę pracował prokurator oraz grupa operacyjno-procesowa. Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, chodzi o śmierć 23-letniego żołnierza.

Trwają czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła informację o śmierci 23-latka. Jak usłyszał reporter RMF FM, na razie nie są udzielane informacje dotyczące przyczyn ani okoliczności śmierci mężczyzny. Ciało 23-letniego żołnierza zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.