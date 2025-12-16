Kto kopie tunele pod granicą z Polską? "Służby białoruskie" - odpowiada w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Są w to zaangażowani migranci z Kurdystanu, którzy drążą te tunele. Mają preferencję, że mogą pierwsi przez ten tunel przejść, poza kolejką" - mówił minister.

Kierwiński o tunelach pod polską granicą z Białorusią Piotr Mazur / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierwiński o tunelach pod polską granicą z Białorusią

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Kierwiński o tunelach pod granicą z Białorusią

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o to, kto kopie tunele pod granicą z Polską. Służby białoruskie - mówił Kierwiński. Jak dodał, Białoruś sprowadza bardzo wielu Kurdów.

Są w to zaangażowani migranci z Kurdystanu, którzy drążą te tunele. Mają preferencję, jeżeli się zaangażują w kopanie takiego tunelu, że mogą pierwsi przez ten tunel przejść, są poza kolejką służb białoruskich przepuszczani - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

To są młodzi, zdrowi, silni mężczyźni, którzy są obsługiwani przez służby rosyjskie, bądź białoruskie - dodał.

Śmierć uczennicy w Jeleniej Górze. "Wszystko wskazuje, że doszło do morderstwa"

Minister był pytany o sprawę śmierci 11-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w pobliżu szkoły w Jeleniej Górze . Sprawę bada policja i prokuratura. Z dużym prawdopodobieństwem doszło do morderstwa - mówił Kierwiński.

Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jest to osoba, która bezpośrednio uczęszczała także do tej szkoły. Nie chcę spekulować, to będzie potwierdzać policja - powiedział. Bardzo ciężko o tym mówić jako politykowi, jako ojcu, coś nie do pomyślenia. W takich sprawach policja i prokuratura musi postępować bardzo delikatnie - dodał.

Tomasz Terlikowski pytał ministra, czy polskie szkoły są bezpieczne. Tak, polskie szkoły są bezpieczne. Natomiast z całą pewnością mamy do czynienia z wzrostem fali hejtu, agresji. Ona także, ponieważ dotyka nasze społeczeństwo, dotyka najmłodszych, najmniej odpornych psychicznie. Dlatego niemal od pierwszych dni, kiedy przyszedłem do MSWiA, rozmawiamy z policją i już rozpatrzyliśmy akcję dotyczącą przeciwdziałania hejtowi w szkole, hejtowi rówieśniczemu. Zajmuje się tym pani minister Magdalena Roguska - powiedział Kierwiński.

Kierwiński: Na Mazowszu spadł nasz dron

W Lekowie na Mazowszu wojskowy dron spadł na prywatną posesję . Możemy czuć się bezpieczni - zapewnił minister.

To był nasz dron. Wykorzystywany przez nasze wojsko. To nie jest żadne wydarzenie takie, że obce drony wleciały na terytorium Polski. Choć proszę pamiętać, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, pewnie różnego rodzaju prowokacje z tak zwanymi dronami wabikami, które będą przekraczały naszą granicę, będą się jeszcze pojawiać. One się raz na kilka tygodni pojawiają - mówił Kierwiński.

Kierwiński o sprawie Cenckiewicza

PiS i nie tylko PiS oskarża Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkretnie polskie służby o to, że to od nich pochodził przeciek dotyczący Sławomira Cenckiewicza i przyjmowanych przez niego leków - mówił Tomasz Terlikowski.

To, co PiS bredzi, mało mnie interesuje, mówiąc szczerze - odparł Kierwiński.

Minister Siemoniak nadzorujący służby specjalne nie ma żadnej zgody na to, aby tego typu informacje wypływały z jakichkolwiek postępowań. To po pierwsze, ale z dużym prawdopodobieństwem ja mogę powiedzieć z pewnością, że nie wypłynęły stamtąd - podkreślił minister.

Potwierdził, że będzie dochodzenie w tej sprawie.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.