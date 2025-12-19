Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyła w tankowiec rosyjskiej floty cieni na wodach neutralnych Morza Śródziemnego. W wyniku ataku dronów powietrznych poważnie uszkodzony został rosyjski tankowiec Qendil. Istnieją podejrzenia, że na pokładzie nie znajdowali się jedynie marynarze.

Ukraiński atak na rosyjski tankowiec u wybrzeży Libii / Telegram/Zrzut ekranu / Shutterstock

W piątek 19 grudnia ukraińskie służby poinformowały o przeprowadzeniu ataku dronami na rosyjski tankowiec Qendil, znajdujący się około 2 tysiące kilometrów od granic Ukrainy, u wybrzeży Libii. To pierwszy taki przypadek od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, gdy ukraińskie siły uderzyły w cel na Morzu Śródziemnym.

Według źródeł w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), tankowiec Qendil został poważnie uszkodzony i nie nadaje się już do dalszego użytku. W momencie ataku statek był pusty, co wyklucza ryzyko katastrofy ekologicznej. SBU podkreśla, że celem operacji było uderzenie w źródła finansowania rosyjskiej agresji.

Cytat Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła nową, bezprecedensową operację specjalną w odległości ponad 2 tysięcy kilometrów od Ukrainy. W wyniku wieloetapowych działań na wodach neutralnych Morza Śródziemnego „za pomocą dronów powietrznych został zaatakowany tankowiec o nazwie QENDIL”. Statek odniósł krytyczne uszkodzenia i nie może być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Informuje serwis RBK-Ukraina

Telegram

Qendil to jeden z tankowców floty cieni, wykorzystywanej przez Rosję, Iran i Wenezuelę do omijania międzynarodowych sankcji. Flota ta liczy ponad tysiąc statków, które często zmieniają bandery i właścicieli, by ukryć prawdziwe pochodzenie i cel podróży. Dzięki temu Rosja może nadal eksportować ropę, zasilając budżet wojenny mimo ograniczeń nałożonych przez Zachód.

Atak na tankowiec Qendil wpisuje się w szerszy kontekst rosnącej aktywności Ukrainy i Zachodu przeciwko flocie cieni. W ostatnich tygodniach amerykańskie siły przejęły jeden z tankowców u wybrzeży Wenezueli, a europejskie państwa zwiększają kontrolę nad podejrzanymi jednostkami na swoich wodach. Eksperci ostrzegają, że stare i nieoznakowane tankowce stanowią nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale mogą być wykorzystywane do działań hybrydowych.