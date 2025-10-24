Do końca roku rząd przedstawi projekt ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jednocześnie sejmowe komisje rozpatrują poselski projekt w tej sprawie. „Te dwie ustawy muszą być rozpatrywane łącznie” - słyszymy od wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego.

Odpolitycznienie to jeden ze 100 konkretów

  • Do końca roku Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi swój projekt ustawy ws. odpolitycznienia Spółek Skarbu Państwa - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. 
  • Ta kwestia to jeden z wciąż niezrealizowanych przez rząd Donalda Tuska 100 konkretów na 100 dni rządów. 
Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa to jeden ze 100 konkretów, z którymi do wyborów w 2023 r. szła Koalicja Obywatelska. Od momentu przejęcia władzy przez koalicję 15 października w tej sprawie w Sejmie pojawiły się dwa projekty ustaw - wszystkie autorstwa Polski 2050. Pierwszy z nich utknął w sejmowej komisji po tym, gdy zabrakło dla niej poparcia wśród polityków m.in. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też Prawa i Sprawiedliwości. Drugi także nie trafił pod obrady Sejmu.

"Na wniosek Koalicji Obywatelskiej ustawa o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa znów wraca do podkomisji. Po miesiącach pracy mieliśmy przeprocedowany projekt, który mógł wreszcie trafić pod obrady Sejmu. Zamiast tego cofnięto go do podkomisji, przeciw czemu głosowałem. Jeśli można tu dostrzec jakiś plus, to tylko taki, że projekt wychodzi z próżni legislacyjnej" - relacjonował kilka dni temu na platformie X Rafał Komarewicz z Polski 2050, poseł odpowiedzialny za projekt ustawy. 

Wiceminister o "odjechanym projekcie"

Pierwszy, poselski projekt był on absolutnie odjechany. Pozbawiał Skarb Państwa możliwości wpływu na spółki. Ten drugi zasługuje jednak na uwagę i będziemy nad nim pracować - deklaruje wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki z KO.

Według ustaleń RMF FM do końca roku Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi swój projekt ustawy.

Trwają prace nad naszym projektem, który jest w pewnych obszarach zbliżony do tego, którym zajmuje się Sejm. Te przepisy mają na celu uczytelnić procedurę powoływania członków rad nadzorczych. Myślę, że w niedługim czasie wejdzie on na agendę rządową. Te dwa projekty (rządowy i poselski - przyp. red.) powinny być rozpatrywane łącznie - mówi RMF FM Robert Kropiwnicki.

"To musi być zrobione mądrze"

Nie można uważać, że da się to zrobić prosto. To musi być zrobione mądrze, żeby dawało skuteczne efekty - podkreśla wiceszef resortu aktywów państwowych, nie zdradzając jednak szczegółów proponowanych przepisów. 

Myślę, że w tym roku zobaczymy założenia do tego projektu i wejdzie on na agendę prac rządowych - zapowiada Kropiwnicki w RMF FM.

Pomysł Polski 2050 na odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa

Projekt Polski 2050 dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa zakłada m.in. to, że członkowie będą musieli posiadać dyplomy MBA uznawane przez certyfikowane instytucje czy minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Oprócz tego w przepisach czytamy o publicznym rejestrze wynagrodzeń wszystkich członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także o tym, że osoby zasiadające w organach zarządczych i nadzorczych spółek publicznych nie będą mogły finansować partii politycznych.

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Nowy projekt ustawy wkrótce w Sejmie
