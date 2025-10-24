Wiceminister o "odjechanym projekcie"

Pierwszy, poselski projekt był on absolutnie odjechany. Pozbawiał Skarb Państwa możliwości wpływu na spółki. Ten drugi zasługuje jednak na uwagę i będziemy nad nim pracować - deklaruje wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki z KO.

Według ustaleń RMF FM do końca roku Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi swój projekt ustawy.

Trwają prace nad naszym projektem, który jest w pewnych obszarach zbliżony do tego, którym zajmuje się Sejm. Te przepisy mają na celu uczytelnić procedurę powoływania członków rad nadzorczych. Myślę, że w niedługim czasie wejdzie on na agendę rządową. Te dwa projekty (rządowy i poselski - przyp. red.) powinny być rozpatrywane łącznie - mówi RMF FM Robert Kropiwnicki.

"To musi być zrobione mądrze"

Nie można uważać, że da się to zrobić prosto. To musi być zrobione mądrze, żeby dawało skuteczne efekty - podkreśla wiceszef resortu aktywów państwowych, nie zdradzając jednak szczegółów proponowanych przepisów.

Myślę, że w tym roku zobaczymy założenia do tego projektu i wejdzie on na agendę prac rządowych - zapowiada Kropiwnicki w RMF FM.

Pomysł Polski 2050 na odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa

Projekt Polski 2050 dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa zakłada m.in. to, że członkowie będą musieli posiadać dyplomy MBA uznawane przez certyfikowane instytucje czy minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

Oprócz tego w przepisach czytamy o publicznym rejestrze wynagrodzeń wszystkich członków organów zarządczych i nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także o tym, że osoby zasiadające w organach zarządczych i nadzorczych spółek publicznych nie będą mogły finansować partii politycznych.