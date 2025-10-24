Do końca roku rząd przedstawi projekt ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jednocześnie sejmowe komisje rozpatrują poselski projekt w tej sprawie. „Te dwie ustawy muszą być rozpatrywane łącznie” - słyszymy od wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego.
- Do końca roku Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawi swój projekt ustawy ws. odpolitycznienia Spółek Skarbu Państwa - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
- Ta kwestia to jeden z wciąż niezrealizowanych przez rząd Donalda Tuska 100 konkretów na 100 dni rządów.
Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa to jeden ze 100 konkretów, z którymi do wyborów w 2023 r. szła Koalicja Obywatelska. Od momentu przejęcia władzy przez koalicję 15 października w tej sprawie w Sejmie pojawiły się dwa projekty ustaw - wszystkie autorstwa Polski 2050. Pierwszy z nich utknął w sejmowej komisji po tym, gdy zabrakło dla niej poparcia wśród polityków m.in. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też Prawa i Sprawiedliwości. Drugi także nie trafił pod obrady Sejmu.
"Na wniosek Koalicji Obywatelskiej ustawa o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa znów wraca do podkomisji. Po miesiącach pracy mieliśmy przeprocedowany projekt, który mógł wreszcie trafić pod obrady Sejmu. Zamiast tego cofnięto go do podkomisji, przeciw czemu głosowałem. Jeśli można tu dostrzec jakiś plus, to tylko taki, że projekt wychodzi z próżni legislacyjnej" - relacjonował kilka dni temu na platformie X Rafał Komarewicz z Polski 2050, poseł odpowiedzialny za projekt ustawy.