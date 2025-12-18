Grzegorz Braun przy rządach, blisko podejmowania decyzji, w tak trudnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, to byłoby po prostu samobójstwo - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący KO. Prezydent Warszawy oznajmił, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska i zapewnił, że nie będzie podwyżek cen biletów w stolicy.

Tomasz Terlikowski pytał Rafała Trzaskowskiego, czy pozostanie na stanowisku prezydenta Warszawy do końca kadencji. Tak jest. Misja Warszawy najważniejsza. Jestem prezydentem Warszawy, na tym się koncentruję - mówił prezydent stolicy.

Trzaskowski o strefie płatnego parkowania: Tego chcą mieszkańcy

Prezydent stolicy mówił o poszerzaniu strefy płatnego parkowania. Ona jest cały czas poszerzana, dlatego, że tego chcą mieszkańcy - stwierdził.

Olbrzymia większość mieszkańców, którzy mieszkają na przykład na Mokotowie, oni tam nie będą płacić pod swoim domem i chcą mieć miejsce. Ci, którzy przyjeżdżają do nich, będą płacić - wyjaśnił prezydent Warszawy.

Trzaskowski odpierał zarzuty o zwężanie ulic i poszerzanie strefy płatnego parkowania. A jakie miasta się podobają wszystkim warszawiakom i panu redaktorowi? Większość podaje tego typu miasta, które się starają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób: albo nie zrobimy nic i się zadusimy (...) albo powiemy tak - będziemy się starali ograniczać wjazd do ścisłego centrum po to, żeby do ścisłego centrum wjechali ci, co muszą, samochodami, ażeby reszta mogła skorzystać z komunikacji miejskiej - mówił gość RMF FM.

