Kierowcy w Małopolsce muszą w piątek po południu liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Kilkadziesiąt samochodów w asyście policji jedzie z Myślenic do centrum Krakowa, protestując przeciwko planowanym wariantom budowy trasy S7.

Protest, który odbył się w listopadzie 2025 r. / Jacek Skóra / RMF FM

Kolejny raz mieszkańcy podkrakowskich miejscowości protestują przeciwko budowie trasy S7.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, przejazd protestujących rozpoczął się przed godz. 13.00. Kolumna samochodów ruszyła z Myślenic i kieruje się w stronę centrum Krakowa.

Protestujący pojadą zakopianką, przez Opatkowice, następnie obwodnicą Krakowa, a później ulicami Herberta, Powstańców, Kotlarską i Mogilską.

Finał manifestacji zaplanowano przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Happening w formie żałobnego konduktu

Protest ma nietypową formę happeningu – uczestnicy zorganizowali żałobny kondukt, podczas którego symbolicznie „pochowana” zostanie dokumentacja projektowa dla trasy S7.

Mieszkańcy podkrakowskich gmin wyrażają w ten sposób sprzeciw wobec przygotowanych wariantów przebiegu drogi.

Protesty w różnej formie odbywają się w tej sprawie od początku listopada.

Apel do kierowców

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i omijanie newralgicznych tras, jeśli to możliwe. Największych korków należy spodziewać się na zakopiance, obwodnicy Krakowa oraz w centrum miasta.

Protest może potrwać do późnych godzin popołudniowych.

Sześć możliwych wariantów

Przypomnijmy, że 3 listopada, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała warianty przebiegu trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami.

Zaproponowane rozwiązania wywołały liczne protesty wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych gmin.

Uczestnicy protestów podkreślają, że rozumieją potrzebę poprawy skomunikowania Krakowa i Myślenic, ale nie zgadzają się na to, by nowa droga poprowadzona została przez ich osiedla.