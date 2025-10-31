Anna Maria Żukowska w Porannej rozmowie z RMF FM podkreślała, że ustawa o związkach partnerskich nie jest tworzona, by zadowolić pana prezydenta, ale by pomóc wielu Polakom w zwykłych, codziennych sprawach. Przywołała przykład własnej rodziny. "Tak też wygląda rzeczywistość wielu osób w związkach partnerskich. Za każdym razem muszą przynosić ze sobą papier" - mówiła.

Żukowska przywołała trudną sytuację rodzinną. "Rzeczywistość wielu" Mikołaj Poruszek / RMF FM

Anna Maria Żukowska była pytana na początku Porannej rozmowy w RMF FM, "czy smakuje jej Żurek" w kontekście oceny pracy ministra Waldemara Żurka i filmiku premiera Donalda Tuska. Posłanka stwierdziła wymownie, że... "nie smakowała".

Spotykamy się raz w miesiącu, żeby przedyskutowywać różne plany. Jako minister oczywiście jest dobry, co nie oznacza, że minister Bodnar był zły - komentowała.

Dopytywana o plany obecnego ministra sprawiedliwości, tłumaczyła, że "nie prowadzi TikToków premiera Donalda Tuska i nie wie, co będzie drugim daniem". Spodziewam się głosowania nad uchyleniem immunitetu ministrowi Ziobrze, tymczasowy areszt jednak zależy nie od posłów, a od sądów - dodała.

Żukowska o dwukadencyjności

Żukowska pytana była również, czy zmieniła zdanie w sprawie dwukadencyjności - Włodzimierz Czarzasty przychylił się bowiem do pomysłu PSL-u, co do rezygnacji z obowiązującego ograniczenia liczby kadencji, które mogą sprawować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Posłanka odparła, że zdania nie zmieniła.

Moja organizacja partyjna jest zdecydowanie przeciwko tej zmianie i likwidacji dwukadencyjności. Dealu z PSL-em nie ma, jednak jesteśmy jeszcze przed dyskusją na temat finalnej decyzji w tej sprawie. W przyszłym tygodniu będzie posiedzenie klubu Lewicy. Są różne głosy na ten temat. Decyzję podejmiemy w głosowaniu - mówiła.

Tak wygląda rzeczywistość związków partnerkich

Kolejne pytanie dotyczyło ustawy o związkach partnerskich. Żukowska zagadnięta o to, dlaczego Lewica nie ujawnia pełnej treści ustawy, powiedziała, że "jeszcze toczą się prace przed Stałym Komitetem Rady Ministrów".

Mam spotkanie z panem ministrem Berkiem, ministrą Kotulą i z szefami klubów koalicyjnych w przyszłym tygodniu, gdzie mamy o tym rozmawiać. Czy tam jest jeszcze coś do docyzelowania? Być może tak. Może to jest powodem, że jeszcze czekamy.

Czy chodzi o kompromis z prezydentem Karolem Nawrockim? - dopytywał Tomasz Terlikowski.

Pan prezydent już jasno powiedział, za czym się opowiada - odparła. Pytanie, czy jeszcze nie zmieni zdania, gdy z ustawy zostanie usunięte to, co już wskazał. Gdy na koniec zostanie ogryzek, on może powiedzieć: to jednak nie to.

Anna Maria Żukowska podkreślała, że ustawa nie jest tworzona dla pana prezydenta, a po to, by pomagać ludziom w zwykłych sprawach. Przywołała przykład własnej rodziny: jej tata jest po wylewie i ma problemy komunikacyjne. Jej mama, by dowiedzieć o jego stan zdrowia, musi więc nosić ze sobą zaświadczenie notarialne będące upoważnieniem (tata posłanki przez chorobę nie może swobodnie się komunikować).

Tak też wygląda rzeczywistość wielu osób w związkach partnerskich. Za każdym razem muszą przynosić ze sobą papier - i ten papier nie rozwiązuje wszystkiego, m.in. kwestii dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej. Te osoby są traktowane jak osoby zupełnie obce.

Co jeśli prezydent zawetuje ustawę? Anna Maria Żukowska uważa, że są pewne granice kompromisu.

Uważam, że jest granica szukania porozumienia z większością koalicyjną i z panem prezydentem. Jeżeli ustawa ma niezadowalać tych, do których jest adresowana, to pytanie, do kogo ona jest skierowana? Ona już niezadowala wielu ludzi, ale liczna grupa wciąż ma nadzieję, że coś tam jeszcze ruszy sprawę do przodu i popchnie nas w XXI wiek, gdzie istnieją związki nieformalne i związku jednopłciowe.

