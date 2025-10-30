W piątek, 31 października, kierowcy zyskają dostęp do dwóch pierwszych odcinków drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. To aż 21 kilometrów nowoczesnej trasy, która ma kluczowe znaczenie dla całego regionu i pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Bielska Podlaskiego. Inwestycja ta to nie tylko ogromne ułatwienie dla mieszkańców, ale również ważny krok w budowie międzynarodowego korytarza transportowego.

Droga S19 na Podlasiu / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News / East News

Nowo otwarte fragmenty trasy S19 to odcinki Haćki - Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód - Boćki. Pierwszy z nich, o długości 9 kilometrów, został zrealizowany przez firmę Budimex w systemie "projekt i buduj". Umowa na wykonanie tej części drogi została podpisana we wrześniu 2021 roku, a koszt inwestycji wyniósł 325,9 mln zł.

Drugi odcinek, Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, liczy 12,1 km i został wykonany przez firmę Strabag, również w formule "projekt i buduj". Umowę podpisano w październiku 2021 roku, a koszt realizacji sięgnął 309,3 mln zł.

Nowa ekspresówka pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Bielska Podlaskiego na osi północ - południe, co znacząco poprawi komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Kolejne inwestycje już w drodze

To jednak dopiero początek zmian na drogowej mapie Podlasia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że w niedługim czasie kierowcy będą mogli korzystać z kolejnych fragmentów S19. Już w 2025 roku planowane jest oddanie odcinka Kuźnica - Sokółka, obejmującego 10,6 km drogi ekspresowej oraz 5,2 km trasy w standardzie głównej przyspieszonej, z limitem prędkości do 100 km/h. Koszt tej inwestycji to aż 526,2 mln zł.

W perspektywie roku 2026 przewidziano oddanie do użytku sąsiednich odcinków: Deniski - Haćki, Boćki - Malewice oraz Malewice - Chlebczyn. Trwa także budowa fragmentu Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, który jeszcze bardziej usprawni komunikację w regionie.

S19 - droga, która zmienia Podlasie

Nowa ekspresówka S19 to nie tylko szybsze i bezpieczniejsze podróże, ale także ogromny krok w budowie międzynarodowego korytarza łączącego północ i południe Europy - od Litwy po Grecję. Dzięki tym inwestycjom Podlasie zyskuje realne połączenie z europejską siecią transportową, a mieszkańcy regionu - lepszą jakość codziennego życia — podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Otwarcie nowych odcinków S19 to wydarzenie, na które czekali zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy regionu. Nowa trasa nie tylko usprawni ruch i skróci czas podróży, ale także przyczyni się do rozwoju gospodarczego Podlasia, przyciągając inwestorów i zwiększając atrakcyjność regionu.