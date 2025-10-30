Budynek szkoły podstawowej we Włodarach na Opolszczyźnie został ostrzelany, najprawdopodobniej z wiatrówki. Miało paść co najmniej kilka strzałów - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.

  Według ustaleń reportera RMF FM, padło co najmniej kilka strzałów w kierunku szkoły.
  • Według ustaleń reportera RMF FM, padło co najmniej kilka strzałów w kierunku szkoły.
  Dyrekcja szkoły zdecydowała o natychmiastowym odesłaniu uczniów do domów - ewakuacja została już zakończona.  
Dyrekcja szkoły podjęła decyzję, żeby rodzice zabrali swoje dzieci do domów. Ewakuacja jest już zakończona.

Nie ma informacji o poszkodowanych - poinformowała RMF FM policja.

W budynku miały zostać uszkodzone cztery szyby. 

Policja dostała zgłoszenie w tej sprawie w czwartek około godziny 9.30. Wynikało z niego, że ktoś miał oddać strzały, najpewniej z wiatrówki, w kierunku szkoły. 

Na razie nie ma informacji, czy ktoś został zatrzymany w tej sprawie.

