Budynek szkoły podstawowej we Włodarach na Opolszczyźnie został ostrzelany, najprawdopodobniej z wiatrówki. Miało paść co najmniej kilka strzałów - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.
- Budynek szkoły podstawowej we Włodarach na Opolszczyźnie został ostrzelany, prawdopodobnie z wiatrówki.
- Według ustaleń reportera RMF FM, padło co najmniej kilka strzałów w kierunku szkoły.
- Dyrekcja szkoły zdecydowała o natychmiastowym odesłaniu uczniów do domów - ewakuacja została już zakończona.
Nie ma informacji o poszkodowanych - poinformowała RMF FM policja.
Nie ma informacji o poszkodowanych - poinformowała RMF FM policja.
W budynku miały zostać uszkodzone cztery szyby.
Policja dostała zgłoszenie w tej sprawie w czwartek około godziny 9.30. Wynikało z niego, że ktoś miał oddać strzały, najpewniej z wiatrówki, w kierunku szkoły.
Na razie nie ma informacji, czy ktoś został zatrzymany w tej sprawie.
