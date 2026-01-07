Taksówkarz zasłabł za kierownicą auta w Oliwie, dzielnicy Gdańska. Po udzieleniu mu pomocy medycznej został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze nabrali bowiem podejrzeń, że znajduje się on pod wpływem narkotyków. W jego mieszkaniu znaleziono marihuanę.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na głównej arterii Trójmiasta - ul. Grunwaldzkiej.

Pasażer woła o pomoc

Młodszy aspirat Mateusz Biełuń (był wówczas po służbie), idąc ze znajomym, zwrócił uwagę na stojącą na środkowym pasie jezdni taksówkę. Samochód nie jechał, pomimo zielonego światła. Z tyłu tego auta wybiegł pasażer, który po angielsku zaczął wołać o pomoc. Okazało się, że był to obywatel Serbii, który zamówił przejazd taksówką z Sopotu do Wrzeszcza.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podinspektor Magdalena Ciska relacjonuje: Policjant natychmiast zareagował, podbiegł do Toyoty, a za jej kierownicą zobaczył mężczyznę, z którego ust razem ze śliną wydobywała się wydzielina przypominająca krew. Funkcjonariusz wspólnie ze znajomymi wyciągnął kierującego z samochodu, ułożył go w pozycji bezpiecznej.

Stan kierowcy wzbudził podejrzenia

Czekając na pogotowie, funkcjonariusz kontrolował stan mężczyzny, który był zdezorientowany, nie odpowiadał na pytania, a jego źrenice wyglądały nienaturalnie. Policjant nabrał podejrzeń, że kierujący może być pod wpływem narkotyków i powiadomił o tym policjantów z ruchu drogowego.

Ci ustalili, że kierującym Toyotą jest 32-latek z Gdyni, a zespół pogotowia, badając kierującego, potwierdził, że może on być pod wpływem narkotyków. W szpitalu od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie.

Policjanci zatrzymali mieszkańcowi Gdyni prawo jazdy, a jego pojazd odholowano. 32-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 8 porcji marihuany. Podejrzany usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków.

Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków grozi do 3 lat więzienia oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia.