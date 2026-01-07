"Odbyło się prezydium partii (…). Przede wszystkim rozmawialiśmy o kwestii dalszego działania i jedności partii w tym działaniu. Oczywiście jest to działanie nastawione na wybory" – mówił na konferencji prasowej, w towarzystwie polityków partii, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po tygodniach doniesień o wewnętrznych walkach w ugrupowaniu, PiS manifestuje jedność.
Prezes partii podkreślił, że celem jest zwycięstwo partii w kolejnych wyborach. Zaznaczył, że wszyscy zgadzają się z tym, że droga jedności "może, powinna, a wręcz musi doprowadzić do sukcesu, do zwycięstwa".
Przyznał, że dyskusje o wewnętrznej sytuacji w PiS były często omawiane. Może nie zawsze z dobrą wolą - podkreślił.