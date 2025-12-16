Anthony Geary, niezapomniany Luke Spencer z serialu "Szpital miejski", zmarł w niedzielę, 14 grudnia, w wieku 78 lat. Aktor odszedł w Amsterdamie w wyniku komplikacji po operacji.

Anthony Geary nie żyje. Aktor zmarł w wieku 78 lat / Abaca / AFP/EAST NEWS

Anthony Geary przez niemal cztery dekady wcielał się w postać Luke’a Spencera, jednego z najbardziej złożonych i ukochanych bohaterów serialu "General Hospital", który w polskiej telewizji wyświetlany był jako "Szpital miejski". To właśnie jego postać, w duecie z Laurą (grana przez Genie Francis), stworzyła najpopularniejszą "superparę" w historii oper mydlanych. Ich ślub w 1981 roku obejrzało aż 30 milionów widzów - rekord, który do dziś nie został pobity.

Geary urodził się w 1947 roku w Coalville, w stanie Utah, jako Tony Geary. Swoją karierę aktorską rozpoczął na deskach teatru podczas studiów na Uniwersytecie Utah. Wkrótce ruszył na podbój telewizji - jego pierwsze role to występy w takich produkcjach jak "All in the Family", "The Partridge Family" czy "The Mod Squad". Przełom nastąpił w 1978 roku, gdy legendarna producentka Gloria Monty zaprosiła go do "General Hospital".

Geary początkowo miał spędzić na planie zaledwie 13 tygodni, ale ostatecznie związał się z serialem na 37 lat! Jego Luke Spencer przeszedł fascynującą ewolucję - od płatnego zabójcy, przez antybohatera, aż po burmistrza miasteczka Port Charles. To właśnie niejednoznaczność tej postaci sprawiła, że Geary mógł zaprezentować cały wachlarz swoich aktorskich możliwości.

Luke i Laury - kulturowy fenomen lat 80.

Nie sposób mówić o Anthony’m Gearym bez wspomnienia fenomenu Luke’a i Laury. Ta para elektryzowała widzów, trafiała na okładki magazynów i inspirowała popkulturę. Odcinek ślubny z 1981 roku stał się wydarzeniem medialnym na skalę krajową, przyciągając przed telewizory rekordową liczbę widzów. Wystąpiła w nim nawet Elizabeth Taylor, która była wielką fanką serialu. Luke i Laura to nie tylko historia miłosna - to także opowieść o odkupieniu, przebaczeniu i walce z własnymi demonami.

Osiem nagród Emmy i życie w Amsterdamie

W trakcie swojej bogatej kariery Geary zdobył aż osiem nagród Emmy za rolę Luke’a Spencera. Po przejściu na emeryturę w 2015 roku aktor zamieszkał w Amsterdamie, gdzie prowadził spokojne życie u boku swojego męża, Claudio Gamy.