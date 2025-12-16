"Włodzimierz Czarzasty jest bezwzględnym politykiem. W sposób cyniczny wykorzystuje władzę, odsuwając przedstawicieli kół od konwentu seniorów" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Dodał, że marszałek Sejmu jest "okrutnym człowiekiem".

Poseł Konfederacji w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 był pytany m.in. o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jego zdaniem wszystko, co da pokój Ukrainie powinno być brane pod uwagę.

Na razie mamy wstępne deklaracje. Jeszcze żadne decyzje nie zostały ostatecznie podjęte i również nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące szczegółów realizacji tego, co wczoraj ustalono w Berlinie - mówił Płaczek.

Zdaniem polityka polscy żołnierze nie powinni być wysyłani na Ukrainę.

Polscy żołnierze w ostatnich latach wiele razy wskazywali i potwierdzali, że mogą pomagać Ukrainie, będąc na terytorium Polski. Taki scenariusz (po wojnie - red.) też powinien być brany pod uwagę - stwierdził polityk.

Płaczek ostro o Czarzastym: Okrutny człowiek

W rozmowie pojawił się również wątek oceny działań aktualnego marszałka Sejmu. Poseł Konfederacji nie szczędził gorzkich słów pod adresem polityka Lewicy. Włodzimierz Czarzasty jest bezwzględnym politykiem. W sposób cyniczny wykorzystuje władzę, odsuwając przedstawicieli kół od konwentu seniorów - stwierdził.

Podkreślił, że Czarzasty jest "okrutnym człowiekiem".

Poseł Konfederacji: Nie wierzę Zełenskiemu

Grzegorz Płaczek przyznał na antenie Radia RMF24, że nie wierzy prezydentowi Wołodymyrowi Zeleńskiemu i Polska powinna bardziej dbać o zabezpieczenie swoich interesów.

Jeżeli nie zadbamy teraz, chociażby o możliwość odbudowy Ukrainie po wojnie, to możemy skończyć w takiej sytuacji, że poprzegrywamy wszystkie znaczące przetargi czy starania się o poważne kontrakty na Ukrainie, bo nie będziemy gospodarczo do tego gotowi - mówił.

Zdaniem polityka Konfederacji Polska powinna bardziej zabiegać o zabezpieczenie swoich interesów w zamian za okazaną pomoc. Mówimy tutaj o stu miliardach złotych z punktu widzenia budżetu państwa. Jest to pomoc odczuwalna i jest czymś naturalnym, że państwo może oczekiwać nie tyle wdzięczności finansowej, ile gwarancji jakiejś realizacji swoich oczekiwań - tłumaczył Płaczek.

W tym kontekście skomentował również przekazanie Ukrainie MIG-ów 29. To jest rodzaj transakcji, którą jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować - powiedział Płaczek.

