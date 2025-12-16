Więcej Polaków uczestniczy w niedzielnej mszy świętej - wynika z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce. W 2024 r. wzrosła zarówno liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii (29,6 proc.), jak i przystępujących do Komunii św. (14,6 proc.).

Znamy najnowsze statystyki Kościoła w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2024 roku wzrosła liczba wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej - wskaźnik dominicantes wyniósł 29,6 proc., co oznacza wzrost o 0,57 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2023.

Wzrosła także liczba osób przystępujących do Komunii świętej - wskaźnik communicantes osiągnął 14,6 proc., czyli o 0,64 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Sakrament bierzmowania w 2024 r. przyjęło niespełna 213 tys. osób, co stanowi spadek o 27,6 p. proc. w stosunku do roku 2023.

W roku szkolnym 2024/2025 w lekcjach religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczestniczyło 75,6 proc. uczniów.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono dane z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za 2024 rok.

Więcej dominicantes i communicantes

Wynika z nich, że wskaźnik dominicantes, czyli osób chodzących w niedzielę do kościoła, wynosił 29,6 proc. To wzrost o 0,57 p. proc. do roku 2023, kiedy wynosił 29,2 proc. (2022 r. - 29,5 proc., 2021 r. - 28,3 proc.).

Wzrósł także wskaźnik communicantes, czyli przystępujących do Komunii św. Wyniósł 14,6 proc., co stanowi wzrost o 0,64 p. proc. do 2023 r., kiedy wynosił 14 proc. (2022 - 13,9 proc., 2021 r. - 12,9 proc.).

Według autorów rocznika w 2024 r. najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (62,3 proc.), a najniższy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (17,59 proc.). W archidiecezji warszawskiej wyniósł 19,85 proc.

/ Mateusz Krymski / PAP

Więcej kobiet niż mężczyzn w kościele

Według rocznika udział procentowy kobiet w liturgii w 2024 r. wyniósł 59,09 proc., a mężczyzn 40,91 proc.

W miejskich parafiach wskaźnik dominicantes wyniósł 29,56 proc., miejsko-wiejskich 19,25 proc., zaś wiejskich 51,19 proc.

Communicantes względny, czyli statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnych mszy względem liczby osób na niej obecnych, wyniósł 49,5 proc. Oznacza to, że prawie co druga osoba obecna na liturgii przyjmuje Komunię św., podczas gdy w 2015 r. było to 43 proc. - wskazał ISKK.

/ Mateusz Krymski / PAP

Duży spadek bierzmowanych

Z danych dotyczących sakramentów wynika, że największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania.

W 2024 r. przyjęło go blisko 213 tys. osób (spadek o 27,6 p. proc. do roku 2023). Najwięcej osób przystąpiło do bierzmowania w archidiecezji katowickiej (11850), archidiecezji krakowskiej (10688) i diecezji tarnowskiej (9991); najmniej w diecezji drohiczyńskiej (1391), ełckiej (2224) i zamojsko-lubaczowskiej (2607).

W 2024 r. sakrament chrztu św. udzielono 247,2 tys. osobom, czyli o 7,5 p. proc. mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej w archidiecezji katowickiej (15 tys. 188), poznańskiej (14 tys. 188) i krakowskiej (13 tys. 564). Najmniej w drohiczyńskiej (1 tys. 391), świdnickiej (2 tys. 446) i elbląskiej (2 tys. 794).

Do pierwszej Komunii św. przystąpiło prawie 320 tys. osób (spadek o 1,5 p. proc.). Najwięcej w archidiecezji krakowskiej (18 tys. 175) i warszawskiej (15 tys. 832). Najmniej w diecezji drohiczyńskiej (1686) i toruńskiej (2057).

Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom, co stanowi spadek o 11,6 p. proc. w stosunku do 2023 r. Najwięcej tych sakramentów udzielono w archidiecezji krakowskiej (4297), a najmniej w diecezji drohiczyńskiej (634).

Ilu uczniów chodzi na religię?

Autorzy "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2024 poinformowali, że w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 75,6 proc. uczniów, co stanowi spadek o 3,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, kiedy było 78,6 proc. (2022/2023 - 80,3 proc).

W przedszkolach w ub. roku szkolnym na lekcje religii uczęszczało 82 proc. dzieci, w szkołach podstawowych - 86,4 proc., w szkołach branżowych pierwszego stopnia 55,4 proc., w szkołach branżowych drugiego stopnia 48,3 proc., w technikach - 54,2 proc., a w liceach - 48,1 proc.

Największy spadek frekwencji na zajęciach w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w liceach (9,4 p. proc.) i technikach (7,5 p. proc.).

Biorąc pod uwagę podział na diecezje, to najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole zanotowano w diecezji tarnowskiej (96,1 proc.), przemyskiej (95,8 proc.) i pelplińskiej (94,5 proc.). Z kolei najmniejszy - w archidiecezji warszawskiej (53,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (59,1 proc.) i we wrocławskiej (59,9 proc.).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC zbadał także wiek nauczycieli. Najwięcej, 19,5 proc., jest w przedziale wiekowym 51-55 lat, a najmniej, 5,1 proc., to osoby do 30. roku życia.

Największy odsetek w tej grupie zawodowej stanowią kobiety świeckie (47,8 proc.). Na drugim miejscu są księża diecezjalni (29,7 proc.). Świeccy mężczyźni to 11,6 proc., siostry zakonne 7,2 proc., zaś zakonnicy 3,4 proc.