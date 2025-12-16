Brytyjscy specjaliści potwierdzili wykrycie nowej odmiany wirusa Mpox, znanego jako małpia ospa, u osoby powracającej z Azji - podaje BBC News. Choć wirus nieustannie mutuje, eksperci zapewniają, że dostępna szczepionka przeciwko ospie prawdziwej wciąż zapewnia ochronę.

Nową odmianę wirusa Mpox, wywołującego tzw. małpią ospę, wykryli brytyjscy specjaliści u osoby, która powróciła do Wielkiej Brytanii z pobytu w Azji / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Wielkiej Brytanii wykryto nową odmianę wirusa Mpox u osoby powracającej z Azji.

Nowy wariant jest rekombinacją dwóch znanych linii wirusa.

Większość przypadków Mpox przebiega łagodnie, a do zakażenia dochodzi głównie przez bliski kontakt fizyczny.

W Polsce stosuje się szczepionkę JYNNEOS, zalecaną osobom dorosłym zarówno profilaktycznie, jak i po kontakcie z wirusem.

Kto powinien się zasczepić?

Brytyjska Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wyjaśnia, że nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż wirusy ulegają ciągłej mutacji. Nowy wariant Mpox jest zrekombinowaną formą dwóch wcześniej znanych linii tego patogenu. Jest on mieszańcem dwóch kladów Ib i IIb, ale nie ma jeszcze osobnej nazwy.

UKHSA zwraca uwagę, że najbardziej na zakażenie narażeni są mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. W grupie ryzyka są także osoby często uprawiający seks, w tym również seks grupowy. Zaleca się, żeby wszystkie te osoby zaszczepiły się przeciwko tej infekcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiły.

Dostępna szczepionka przeciwko ospie prawdziwej chroni przez wirusem Mpox w 75-80 proc. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu chroni ona przed nowym wariantem, bo takich badań jeszcze nie ogłoszono. Podejrzewa się jednak, że zachowa podobną skuteczność.

Małpia ospa rozprzestrzeniła się globalnie

Wirus Mpox w ostatnich kilku latach rozprzestrzenił się na całym świecie. W 2025 r. zidentyfikowano go u prawie 48 tys. osób. Tylko w listopadzie wykryto 2,5 tys. przypadków takich zakażeń.

Prof. Boghuma Titanji z Amora University zwraca uwagę, że nowe warianty Mpox będą się pojawiały tym częściej, im bardziej będzie miał on okazje się rozprzestrzeniać. Im bardziej pozwolimy temu patogenowi krążyć, tym więcej będzie miał on okazji, by ulec rekombinacji - ostrzega.



Jak przebiega infekcja?

Większość przypadków tej infekcji jest łagodna i samoistnie ustępuje. Najczęstsze objawy to gorączka, bóle głowy i mięśni, powiększone węzły chłonne, występuje też charakterystyczna wysypka (plamy, grudki, pęcherzyki, krosty, strupy).

Najczęstszym powodem zakażenia jest bliski kontakt fizyczny z osobą zakażoną, ale może do niego dojść pośrednio poprzez kontakt z zakażonymi ubraniami, pościelą oraz ręcznikami.

Szczepienie w Polsce

W Polsce do szczepień przeciwko Mpox stosuje się preparat szczepionkowy JYNNEOS (Imvanex, Bavarian Nordic A/S). Jak informują stacje sanitarno-epidemiologiczne, jest to szczepionka żywa, atenuowana, nienamnażająca się.

Szczepienie zaleca się osobom, które ukończyły 18 lat; można je wykonać zarówno profilaktycznie, przed potencjalnym kontaktem z wirusem, jak i po kontakcie z osobą chorą lub materiałem zakaźnym.

Podawane są dwie dawki szczepionki po 0,5 ml w odstępie co najmniej 28 dni u osób, które wcześniej nie były szczepione przeciw ospie prawdziwej. Albo jedną dawkę przypominająca u osób zaszczepionych w przeszłości przeciw ospie prawdziwej.

W przypadku szczepienia po ekspozycji pierwszą dawkę należy podać jak najszybciej - najlepiej do 4 dni od kontaktu z wirusem, a maksymalnie do 14 dni, o ile nie wystąpiły objawy choroby.