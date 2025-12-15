"Tylko rozmowy przy stole negocjacyjnym mogą zakończyć trwającą na Ukrainie wojnę. Może do nich doprowadzić wyłącznie prezydent USA Donald Trump" - przekonuje gość specjalny RMF FM Jim Mazurkiewicz. Niedawny kandydat na ambasadora USA w Polsce, a obecnie szef polsko-teksańskiej Izby Handlowej, przebywa z wizytą w naszym kraju. Reporter RMF FM Mateusz Chłystun rozmawiał z nim o geopolityce, obecnych stosunkach między Warszawą a Waszyngtonem, ale też o szansach na współpracę biznesową między przedsiębiorcami z Polski i Teksasu.

"Jesteście naszym najsilniejszym sojusznikiem w Europie"

Zdaniem Jima Mazurkiewicza Polskę i Teksas może połączyć wiele, jeśli chodzi o biznes. W tym drugim pod względem powierzchni i liczby ludności stanie Ameryki najbardziej pożądane są obecnie technologie informatyczne, które można wykorzystywać m.in. w produkcji. Polsko-Teksańska Izba Handlowa, na czele której stoi rozmówca RMF FM, stawia sobie za cel umożliwienie polskim i amerykańskim przedsiębiorcom współpracy. Tę misję Izby Jim Mazurkiewicz nazywa mostem technologicznym.

Budujemy go przez Polską Izbę Handlową w Teksasie. To jest temat, który przywiódł mnie tym razem do Polski. Polacy mogą zaistnieć w Teksasie przez sektor IT: programowanie, zaawansowaną produkcję, energetykę, ekologiczną i jądrową, technologie związane z rynkiem finansowym, agrotechnicznym. Polska ma też bogatą ofertę, jeśli chodzi o AI, cyberbezpieczeństwo, przechowywanie danych, automatyzację. Co najważniejsze - ma silną kadrę techniczną - wylicza gość RMF FM.

Macie jedną z najpotężniejszych i najsolidniejszych sił roboczych w całej Europie, może nawet na całym świecie. To, co próbuję robić, to wycofać z amerykańskiego rynku Chiny na rzecz promowania Polski i łączenia Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteście naszym najsilniejszym, największym sojusznikiem geopolitycznym w Europie. To jest właśnie przydatne dla Teksasu, aby rozwijać nasze cyfrowe potrzeby przemysłowe, mieć taką kadrę i taki most - tłumaczy Jim Mazurkiewicz.

"Będziemy działać tam, gdzie jest zysk"

Według rozmówcy RMF FM, Donald Trump coraz więcej mówi o zacieśnianiu współpracy z realnymi partnerami i sojusznikami, a za takiego partnera należy uznać obecnie Polskę.

Uważam, że to jest mądra polityka. Będziemy działać tam, gdzie jest zysk i współpracować z ludźmi, którzy chcą z nami współpracować, którzy są przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych - podkreśla Mazurkiewicz.

Konkretnym wydarzeniem, podczas którego Polsko-Teksańska Izba Handlowa zamierza połączyć polskie i amerykańskie firmy poprzez dyskusję o potencjalnych możliwościach współpracy, będzie "Dzień Polskiej Technologii". Odbędzie się w ramach największej konferencji technologicznej w Austin w Teksasie, planowanej na marzec.

Oficjalnie jeszcze tego nie ogłosiliśmy, ale powiem to tu: zorganizujemy Polski Tech Day, Polski Dzień Technologii w Austin, w stanie Teksas, podczas konferencji South by Southwest. To największa konferencja technologiczna w Stanach Zjednoczonych. Będą tam tysiące ludzi. Poświęcimy cały dzień tylko polskim firmom. Ogłosimy to wkrótce oficjalnie, podamy datę i wszystkie szczegóły - zapowiada Mazurkiewicz.

Będą ludzie z całej Europy, z całych Stanów Zjednoczonych i całego świata na tym wydarzeniu. Będzie to okazja, aby zaprezentować Polskę, wasz sektor technologii i IT - przekonuje gość RMF FM.

"Polska jest gwiazdą"

W 250-letniej historii USA Polska zawsze zajmowała szczególne miejsce, a według Jima Mazurkiewicza - jest tak nadal. Administracja w Waszyngtonie ma szczególnie cenić polskie wartości, podobne do tych, które przyświecają amerykańskim przywódcom, ale też postawę wobec Ukrainy krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Zachowaliście się właściwie, od samego początku reagując na to, co się działo, co miało się wydarzyć i co się dzieje dzisiaj. Doceniamy to. Szanujemy to. Wiem, że prezydent Trump, J.D. Vance i ta grupa, która jest dziś w Białym Domu, cenią to, i cenią Polskę. Polska jest gwiazdą. Z powodu waszych działań humanitarnych - przyjęliście dwa miliony ludzi z Ukrainy. Nadal macie tu milion - wylicza Mazurkiewicz.

Mazurkiewicz o Trumpie: Jest biznesmenem, negocjatorem

Wasz rząd robi świetną robotę, reprezentując Europę i Stany Zjednoczone w tej wojnie, i to doceniamy - zapewnia niedawny kandydat na ambasadora USA w Polsce. Jego zdaniem Donald Trump jest jedynym światowym liderem, który może doprowadzić do realnego zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą.

Wiem, że Trump był krytykowany za zbytnią łagodność wobec Rosji, ale zrobił to, aby sprowadzić ich do stołu, byśmy mogli znaleźć wspólną płaszczyznę, aby może zakończyć tę sprawę. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jeśli ktoś może to zrobić, to prezydent Trump. Jest biznesmenem. Jest negocjatorem. Dajmy mu trochę kredytu zaufania - apeluje gość RMF FM. Jak dodaje, Trump "ma cały aparat Stanów Zjednoczonych, który pomaga mu badać, negocjować i budować sprawę pokoju".

Jaki powinien być następny krok w negocjacjach, aby zakończyć wojnę?

Uważam, że musimy sprowadzić ludzi do stołu, aby rozmawiali, znaleźli wspólną płaszczyznę. Nie sądzę, żeby któraś ze stron była zadowolona, gdy negocjuje się coś takiego. Myślę, że będą przegrani po obu stronach, ale musi być jakaś wspólnota, aby to zakończyć. W przeciwnym razie to będzie trwało dalej. - podsumowuje Jim Mazurkiewicz.