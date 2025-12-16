Startupy, które tworzą technologie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, będą mogły dostać spore dofinansowanie. Ze skierowanym do nich programem wychodzą właśnie resort obrony i Akces NCBR.
- Startupy z sektora bezpieczeństwa i obronności mogą otrzymać bezzwrotny grant 300 tys. zł oraz wsparcie mentoringowe w ramach programu MilTech, ogłoszonego przez MON i Akces NCBR.
- Program skierowany jest do młodych firm, które rozwijają technologie m.in. w obszarze kosmicznym, morskim, bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów ochrony przed dronami.
- Celem inicjatywy jest szybkie przejście od prototypu do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych wzmacniających bezpieczeństwo państwa.
Jak informuje MON w komunikacie, rusza nabór do programu MilTech.
Jest on kierowany do przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju i ma pomóc w komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Uczestnicy programu mogą otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 300 tys. zł oraz pakiet usług mentoringowych i eksperckich o wartości 100 tys. zł. Wszystko, aby jak najszybciej przejść od prototypu do wdrożenia.
Zakres tematyczny programu obejmuje w szczególności:
- technologie kosmiczne i satelitarne wzmacniające bezpieczeństwo państwa,
- rozwiązania dla infrastruktury morskiej, w tym autonomiczne platformy oraz systemy komunikacji podwodnej,
- modułowe i skalowalne bezzałogowe statki powietrzne (BSP),
- systemy ochrony przed dronami klasy I,
- zastosowania sztucznej inteligencji wspierające autonomię rojów dronów.
Regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie: https://akces-ncbr.pl/miltech