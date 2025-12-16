Startupy, które tworzą technologie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, będą mogły dostać spore dofinansowanie. Ze skierowanym do nich programem wychodzą właśnie resort obrony i Akces NCBR.

  • Startupy z sektora bezpieczeństwa i obronności mogą otrzymać bezzwrotny grant 300 tys. zł oraz wsparcie mentoringowe w ramach programu MilTech, ogłoszonego przez MON i Akces NCBR.
  • Program skierowany jest do młodych firm, które rozwijają technologie m.in. w obszarze kosmicznym, morskim, bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów ochrony przed dronami.
  • Celem inicjatywy jest szybkie przejście od prototypu do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych wzmacniających bezpieczeństwo państwa.
Jak informuje MON w komunikacie, rusza nabór do programu MilTech.

Jest on kierowany do przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju i ma pomóc w komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Uczestnicy programu mogą otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 300 tys. zł oraz pakiet usług mentoringowych i eksperckich o wartości 100 tys. zł. Wszystko, aby jak najszybciej przejść od prototypu do wdrożenia.

Zakres tematyczny programu obejmuje w szczególności:

  • technologie kosmiczne i satelitarne wzmacniające bezpieczeństwo państwa,
  • rozwiązania dla infrastruktury morskiej, w tym autonomiczne platformy oraz systemy komunikacji podwodnej, 
  • modułowe i skalowalne bezzałogowe statki powietrzne (BSP),
  • systemy ochrony przed dronami klasy I, 
  • zastosowania sztucznej inteligencji wspierające autonomię rojów dronów.

Regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie: https://akces-ncbr.pl/miltech