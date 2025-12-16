Startupy, które tworzą technologie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, będą mogły dostać spore dofinansowanie. Ze skierowanym do nich programem wychodzą właśnie resort obrony i Akces NCBR.

300 tys. zł dla innowacyjnych startupów. MON szuka chętnych (Zdjęcie ilustracyjne) / Mateusz Grochocki / East News

Startupy z sektora bezpieczeństwa i obronności mogą otrzymać bezzwrotny grant 300 tys. zł oraz wsparcie mentoringowe w ramach programu MilTech, ogłoszonego przez MON i Akces NCBR.

Program skierowany jest do młodych firm, które rozwijają technologie m.in. w obszarze kosmicznym, morskim, bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów ochrony przed dronami.

Celem inicjatywy jest szybkie przejście od prototypu do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych wzmacniających bezpieczeństwo państwa.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak informuje MON w komunikacie, rusza nabór do programu MilTech.

Jest on kierowany do przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju i ma pomóc w komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Uczestnicy programu mogą otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 300 tys. zł oraz pakiet usług mentoringowych i eksperckich o wartości 100 tys. zł. Wszystko, aby jak najszybciej przejść od prototypu do wdrożenia.

Zakres tematyczny programu obejmuje w szczególności :

technologie kosmiczne i satelitarne wzmacniające bezpieczeństwo państwa,

rozwiązania dla infrastruktury morskiej, w tym autonomiczne platformy oraz systemy komunikacji podwodnej,

modułowe i skalowalne bezzałogowe statki powietrzne (BSP),

systemy ochrony przed dronami klasy I,

zastosowania sztucznej inteligencji wspierające autonomię rojów dronów.

Regulamin konkursu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie: https://akces-ncbr.pl/miltech