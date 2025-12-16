W poniedziałkowe popołudnie, na przejściu dla pieszych w Lubawie (Warmińsko-Mazurskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka na hulajnodze i samochodu osobowego. 8-latek trafił do szpitala.

/ Policja Warmińsko-Mazurska / Shutterstock

Jak ustalili policjanci, 8-letni chłopiec korzystający ze zwykłej hulajnogi wjechał na przejście dla pieszych w Lubawie (Warmińsko-Mazurskie) z dużą prędkością.

Dziecko nie zdołało wyhamować przed samochodem, który już znajdował się na pasach i uderzyło w bok osobowego bmw.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Chłopiec z poważnym urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

Policjanci sporządzili szczegółową dokumentację ze zdarzenia, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. To właśnie sąd rozstrzygnie sprawę tego wypadku.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze przypominają, że zarówno piesi, jak i użytkownicy hulajnóg powinni zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię.

Zdarzenie w Lubawie pokazuje, jak łatwo może dojść do groźnego wypadku, nawet przy korzystaniu z pozornie bezpiecznych środków transportu.