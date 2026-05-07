Szczecińska policja zajęła się sprawą kierowcy autobusu, który doprowadził do bardzo niebezpiecznej sytuacji na jednym ze skrzyżowań w mieście. Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje, że mogło dojść do tragedii.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać, jak kierowca autobusu z dużą prędkością przejeżdża przez skrzyżowanie. Nie przepuścił pieszych, którzy chcieli skorzystać z oznakowanego przejścia. Niewiele brakowało, by ich potrącił. Na szczęście zdążyli uciec.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, do niebezpiecznej sytuacji doszło na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. To ruchliwe miejsce w mieście, obok znajduje duża galeria handlowa.

O sprawie poinformował policję jeden ze świadków tego zdarzenia. Kierowca otrzymał dozór policyjny i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zastosowano wobec niego także poręczenie majątkowe.

Policja nie ujawnia wieku kierowcy ani jego doświadczenia zawodowego.

Funkcjonariusze podkreślają, że kierowca autobusu rażąco naruszył przepisy i naraził innych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.