Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu dla kilku województw w południowo-wschodniej Polsce. Synoptycy apelują o ostrożność – spodziewane są silne porywy wiatru, ulewy oraz lokalnie grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla pięciu województw

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także częściowo dla województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego (powiaty zwoleński i lipski). Ostrzeżenia obowiązują od czwartku, 7 maja, od godziny 14:00 aż do piątku, do godziny 4:00 rano.

Według prognoz, w tym czasie mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu - miejscami nawet do 35 mm. Dodatkowo synoptycy przewidują porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h oraz lokalne opady gradu.