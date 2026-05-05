Kilkanaście egzaminów maturalnych z matematyki zostało dziś unieważnionych. Dane te otrzymał reporter RMF FM Michał Radkowski od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr. hab. Roberta Zakrzewskiego.

Matura

We wtorek maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr hab. Robert Zakrzewski, CKE unieważniło kilkanaście matur z matematyki.

Powodem jest wniesienie na salę telefonu komórkowego.

Maturzyści, którzy złamali zakaz ponownie podejść do matematyki mogą dopiero za rok. To oznacza, że jeśli planowali pójść po wakacjach na studia, to składanie dokumentów na uczelnie muszą odłożyć o 12 miesięcy.

W poprzednim roku unieważniono w sumie 70 egzaminów.

Co grozi uczniowi za złamanie regulaminu?

Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do niego w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Osoba, której unieważniono egzamin, może do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego wprowadzono od tej reguły wyjątek - zakaz nie dotyczy urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia. Chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.

Kiedy wyniki matury 2026?

Na oficjalne wyniki tegorocznej matury trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki w całej Polsce. Maturzyści będą mogli sprawdzić swoje osiągnięcia online oraz odbiorą świadectwa maturalne w swoich szkołach.

Jeśli ktoś będzie niezadowolony z uzyskanego wyniku, będzie mógł skorzystać z kilkuetapowej procedury odwoławczej. To szansa na zweryfikowanie oceny egzaminacyjnej, jeśli maturzysta uważa, że doszło do pomyłki.

Maturzysta, któremu nie uda się zaliczyć jednego z obowiązkowych egzaminów, może przystąpić do poprawki. Natomiast osoby, które nie zdadzą więcej niż jednego egzaminu, będą musiały poczekać na kolejną szansę aż do następnego roku. Taka sama zasada dotyczy osób, którym egzamin został unieważniony, np. z powodu ściągania.