"To bardzo zły kandydat - jest współodpowiedzialny ze wszystkie patologie, jakie narosły w Instytucie Pamięci Narodowej w ostatnich latach. Wybór Mateusza Szpytmy na prezesa IPN oznacza zachowanie przez Prawo i Sprawiedliwość kontroli nad tą instytucją" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Paweł Machcewicz, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Skrytykował pochwały wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego pod adresem Szpytmy. "Mogę tylko ubolewać, że takie słowa padają ze strony ważnego polityka" - ocenił.
Historyk, prof. Paweł Machcewicz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował spór wokół następcy Karola Nawrockiego w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie szczędził gorzkich słów pod adresem Mateusza Szpytmy, obecnego wiceprezesa IPN, który wydaje się najpoważniejszym kandydatem na szefa tej instytucji.
To jest bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnie dziesięć lat wiceprezesem IPN-u. Jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły, czyli skrajne upolitycznienie, sprowadzenie Instytutu Pamięci Narodowej właściwie do roli przybudówki jednej partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.
Dodał, że Szpytma był również odpowiedzialny za tzw. czystki w IPN-ie. Jak mówił, historycy byli wyrzucani z pracy m.in. za to, że "publikowali artykuły czy książki niezgodne z linią prezesów Instytutu Pamięci Narodowej i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości".
To były absolutnie gorszące wydarzenia - podkreślił.
Na sugestię prowadzącego Piotra Salaka o tym, że być może wchodziła w grę kwestia oceny historyków na kwestię polityki, odparł:
Wartością naczelną i w demokracji, i w badaniach historycznych jest pluralizm - poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała te instytucje, zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-nie - powiedział.
Podkreślił, że wówczas była to instytucja, w której było miejsce zarówno na historyków o poglądach liberalnych, centrowych jak i prawicowych. Problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat, zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości. Wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia - podsumował tą kwestię.