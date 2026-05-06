"To bardzo zły kandydat - jest współodpowiedzialny ze wszystkie patologie, jakie narosły w Instytucie Pamięci Narodowej w ostatnich latach. Wybór Mateusza Szpytmy na prezesa IPN oznacza zachowanie przez Prawo i Sprawiedliwość kontroli nad tą instytucją" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Paweł Machcewicz, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Skrytykował pochwały wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego pod adresem Szpytmy. "Mogę tylko ubolewać, że takie słowa padają ze strony ważnego polityka" - ocenił.

Wideo youtube

Historyk, prof. Paweł Machcewicz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM komentował spór wokół następcy Karola Nawrockiego w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie szczędził gorzkich słów pod adresem Mateusza Szpytmy, obecnego wiceprezesa IPN, który wydaje się najpoważniejszym kandydatem na szefa tej instytucji.

Prof. Machczewicz ostro o kandydaturze Szpytmy: Współodpowiedzialny za patologię w IPN

To jest bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnie dziesięć lat wiceprezesem IPN-u. Jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły, czyli skrajne upolitycznienie, sprowadzenie Instytutu Pamięci Narodowej właściwie do roli przybudówki jednej partii politycznej - Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

Dodał, że Szpytma był również odpowiedzialny za tzw. czystki w IPN-ie. Jak mówił, historycy byli wyrzucani z pracy m.in. za to, że "publikowali artykuły czy książki niezgodne z linią prezesów Instytutu Pamięci Narodowej i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości".

To były absolutnie gorszące wydarzenia - podkreślił.

Na sugestię prowadzącego Piotra Salaka o tym, że być może wchodziła w grę kwestia oceny historyków na kwestię polityki, odparł:

Wartością naczelną i w demokracji, i w badaniach historycznych jest pluralizm - poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała te instytucje, zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-nie - powiedział.

Podkreślił, że wówczas była to instytucja, w której było miejsce zarówno na historyków o poglądach liberalnych, centrowych jak i prawicowych. Problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat, zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości. Wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia - podsumował tą kwestię.