W Gdańsku otwarto Biuro Obsługi Artystów (BOA), które ma zapewnić profesjonalnym twórcom kompleksowe wsparcie. Nowa inicjatywa oferuje konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. To pierwsze takie miejsce w Polsce.

Kompleksowa pomoc dla twórców

Biuro Obsługi Artystów mieści się przy ul. Szerokiej 37 w Gdańsku. Jego głównym celem jest budowanie trwałych sieci współpracy między Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej a środowiskiem twórców sztuk wizualnych oraz tworzenie infrastruktury wsparcia dla artystów.

Oferta skierowana jest do profesjonalnych artystek i artystów sztuk wizualnych i projektowych działających w Gdańsku – niezależnie od wieku, medium czy stopnia instytucjonalnego zakorzenienia.

Odpowiedź na realne potrzeby

Program BOA powstał na podstawie badań przeprowadzonych w 2025 roku, które wykazały, że aż 71 procent artystek i artystów nie czuje się reprezentowanych, 67 procent rzadko lub nigdy nie otrzymuje rzetelnej krytyki swojej pracy, a ponad połowa ma trudności z dostępem do informacji o możliwościach współpracy z instytucjami.

Nowe biuro ma być odpowiedzią na te wyzwania.

Na co mogą liczyć artyści w BOA

W ramach BOA artyści mogą liczyć na wsparcie merytoryczne, konsultacje, pomoc prawną oraz program mentorski.

W planach jest także otwarcie „biblioteki materiałów”, w której sprzęt i materiały z zakończonych projektów, m.in. wystawienniczych, będą ponownie dostępne dla twórców.

Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej, które odpowiada za utworzenie BOA, powstało z połączenia Gdańskiej Galerii Miejskiej i CSW Łaźnia.

Biuro Obsługi Artystów będzie czynne w środy i piątki w godzinach 10–16. Twórcy zainteresowani wsparciem mogą już korzystać z nowej oferty, która ma szansę znacząco poprawić warunki pracy artystów w Gdańsku.