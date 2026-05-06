"Wszystkie partie koalicyjne będą umierać za sprawę kryptowalut, bo nam zależy, żeby te regulacje się pojawiły. Czas na to się mocno kurczy" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. "Stawką jest bezpieczeństwo inwestowania Polek i Polaków" - dodał.

Michał Gramatyka / Jakub Rutka / RMF FM

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptowalut . Wcześniej ustawa była dwukrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Nikt z nas, w tym ja, nie ma zapewnionego bezpieczeństwa takiego inwestowania. Partie koalicyjne będą robić wszystko, by taka regulacja się pojawiła - powiedział Michał Gramatyka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Wiceszef resortu cyfryzacji przyznał, że politycy z partii Polska 2050 prowadzili rozmowy z Pałacem Prezydenckim ws. ustawy o kryptowalutach. Próbowaliśmy się porozumieć, które z elementów ustawy budzą największe wątpliwości. Obiecaliśmy prezydentowi, że chcemy chronić Polki i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa - dodał.

Polityka polityką, ale kwestia bezpieczeństwa inwestowania na rynku kryptowalut jest dla mnie fundamentalna - zaznaczył gość Piotra Salaka i dodał, że w sprawie ustawy o kryptowalutach Polska 2050 stoi razem z rządem.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.