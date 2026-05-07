Niezwykłe znalezisko archeologiczne w Norwegii. Turysta podczas spaceru odkrył pod powalonym drzewem bogato zdobione złote okucie pochwy miecza sprzed 1500 lat. To unikatowy artefakt z okresu wędrówek ludów.

1500-letnie złote okucie pochwy miecza odkryte w Norwegii – unikatowe znalezisko archeologiczne / foto: Annette Græsli Øvrelid, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger /

Turysta w Norwegii odkrył 1500-letnią, bogato zdobioną złotą pochwę miecza wodza z V wieku!

Mieszkaniec Austrått podczas jednej ze swoich wycieczek natknął się na nietypową wypukłość w ziemi pod starym, powalonym drzewem. Używając zwykłego patyka, zaczął delikatnie podkopywać glebę.

Nagle zobaczyłem coś, co błyszczało. Nie do końca rozumiałem, co znalazłem - relacjonuje.

Okazało się, że odnalazł on niezwykle rzadkie, bogato zdobione złote okucie pochwy miecza, które, jak się później okazało, ma około 1500 lat.

Archeologiczne sensacje z czasów wędrówek ludów

Eksperci z Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu w Stavanger nie kryją zachwytu nad znaleziskiem. Szansa na znalezienie czegoś takiego jest minimalna - podkreśla archeolog Håkon Reiersen.

Złote okucie pochodzi z V wieku, czyli z okresu wędrówek ludów w Norwegii. Jest ono nie tylko bogato zdobione, ale również nosi ślady intensywnego użytkowania, co według archeologów świadczy o tym, że jego właściciel, lokalny wódz, często z niego korzystał. Takie przedmioty były symbolem władzy i stanowiska społecznego.

W całej północnej Europie odkryto dotychczas jedynie 17 podobnych egzemplarzy. Eksperci są przekonani, że miecz, do którego przynależała pochwa, był ceremonialny i używany wyłącznie przez najpotężniejszych przywódców tamtych czasów.

Ofiary dla bogów i świadectwa dawnych rytuałów

Nie jest to pierwsze spektakularne odkrycie w okolicach Riaren. W bagnach poniżej wzgórza już wcześniej odnaleziono ozdobne srebrne naszyjniki oraz ogromny rzymski kocioł z brązu, datowany na około 300 rok naszej ery. Najnowsze znalezisko również najprawdopodobniej zostało celowo złożone w szczelinie skalnej jako ofiara dla bogów.

V wiek był okresem kryzysów i klęsk nieurodzaju. W takich czasach składanie cennych przedmiotów miało przynieść lepsze plony i ochronę dla wspólnoty.