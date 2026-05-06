W najbliższych dniach mamy poznać nazwiska kolejnych osób, które wejdą do tworzonej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Zapowiedział to na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Anna Łabno, Barbara Piwnik, Józef Zych, Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Ryszard Piotrowski i Marek Jurek - pierwsze osoby powołane do Rady Nowej Konstytucji / Wojciech Olkuśnik / East News

Trzy etapy tworzenia Rady Nowej Konstytucji

Pan prezydent nie pisze tego projektu dla siebie - przekonywał Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej. Przypomniał, że pierwsza kadencja Karola Nawrockiego kończy się w 2030 r. i najpóźniej do tego czasu chce on przygotować projekt nowej Konstytucji lub głębokich zmian w obecnej.

Bogucki zapewniał, że prezydent nie przesądza na tym etapie, czy po zmianie Konstytucji Polska powinna mieć system prezydencki czy może więcej władzy powinno trafić do szefa rządu. To kwestia do dyskusji, do analiz - stwierdził.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego wspomniał też o pierwszych osobach, które 3 maja otrzymały powołania do Rady Nowej Konstytucji. To m.in. były europoseł PiS Ryszard Legutko, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik czy były marszałek i wieloletni poseł PSL-u Sejmu Józef Zych. Jak mówił, te osoby mają różne doświadczenia, poglądy i drogi życiowe. Nazwał je "trzonem tej rady".

W najbliższych dniach będą powoływane kolejne dwa segmenty - po pierwsze eksperci, składający się z prawników, konstytucjonalistów, ale także specjalistów z innych dziedzin - obronności, ochrony zdrowia itp. - zapowiadał Bogucki.

Trzecim elementem ma być polityczny segment rady. Bogucki poinformował, że jeszcze w kwietniu wysłał zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jak podkreślał, prezydent nie będzie ingerował w wybór przedstawicieli oddelegowanych do rady przez poszczególne siły parlamentarne.

Myślę, że to kwestia kilku dni, kiedy także w tym zakresie ten projekt będzie się dopełniał - mówił szef kancelarii Nawrockiego. Zdradził też, że w zaproszeniach skierowanych do sił politycznych nie ma terminów na decyzję. Oznacza to, że jeżeli klub lub koło nie wystawi na razie swoich reprezentantów, a potem zmieni zdanie, będzie mógł dołączyć do prac Rady Nowej Konstytucji.

