"Słuchaj, Tusk. Rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz władzę, narzędzia i ludzi. I jak sam dziś przyznajesz, miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic" - grzmi we wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości oskarża premiera, że nie ostrzegł ludzi, którzy lokowali "oszczędności życia".

Zbigniew Ziobro / Paweł Wodzyński / East News

Donald Tusk zapowiedział powrót projektu ustawy dotyczącej kryptoaktywów jeszcze w tym tygodniu.

Premier podkreślił, że wcześniejsze próby regulacji były blokowane przez opozycję oraz prezydenta.

Donald Tusk ogłosił we wtorek, że w tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptoaktywów . Jak przekazał, od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie".

Premier odniósł się również do wcześniejszych prób wprowadzenia regulacji, które - jak ocenił - były blokowane przez część opozycji oraz prezydenta. To jest sprawa finansowania przez tę giełdę kryptowalut rozmaitych kampanii związanych z PiS-em, organizowanie, finansowanie, patronowanie, politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego. To jest finansowanie bezpośrednie polityków prawicy, w tym byłego ministra Ziobro, za którego czasów, kiedy był prokuratorem generalnym, ta giełda rozhulała się na dobre, mimo że prokuratura dobrze wiedziała, jaka jest geneza tej firmy - powiedział Tusk.

Zbigniew Ziobro kontratakuje

W środowy poranek do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. "Słuchaj, Tusk. Rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej, KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. Masz więc władzę, narzędzia i ludzi. I jak sam dziś przyznajesz, miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic" - napisał na X były minister sprawiedliwości.

"Nie ostrzegłeś inwestorów. Nie ostrzegłeś ludzi, którzy lokowali tam oszczędności życia. Nie ostrzegłeś polskich olimpijczyków, że ich głównym sponsorem jest jak dziś twierdzisz 'ruska mafia'. Nie ostrzegłeś TVN-u i wielu innych mediów, które reklamowały i firmowały własną twarzą oszukańczą firmę. Nie ostrzegłeś Owsiaka i innych fundacji, które w ten sposób naraziłeś na szkody wizerunkowe. Przeciwnie. To ty, jeszcze dwa miesiące temu, pokazywałeś do kamer koszulkę z wielkim logo Zondacrypto. Jako premier publicznie dawałeś tej firmie glejt wiarygodności. To za twoich rządów twój zaufany prokurator umorzył śledztwo w sprawie jej przekrętów. A dziś masz czelność udawać obrońcę ofiar?" - czytamy we wpisie Ziobry.

"Tusk, nie broniłeś pokrzywdzonych"

"Nie, Tusk. Ty nie broniłeś pokrzywdzonych. Ty próbujesz uciec od własnej odpowiedzialności. Bo sprawa jest brutalnie prosta. Jeżeli wiedziałeś i milczałeś, obciąża cię to prawnie i politycznie. Jeżeli nie wiedziałeś, mając pod sobą służby, KNF, skarbówkę i prokuraturę - to znaczy, że państwo pod twoimi rządami spało, gdy ludzie tracili pieniądze. W każdym wariancie odpowiedzialność prowadzi do ciebie. Nie do opozycji. Nie do tych, których dziś próbujesz wrobić w swoją porażkę. Do ciebie. To jest Twoja polityczna kompromitacja i przyszła prawna odpowiedzialność. A powiedzieć, przy tym, że jesteś zuchwały i bezczelny, to nic nie powiedzieć" - zakończył swój wpis Ziobro.