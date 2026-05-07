Iga Świątek już w najbliższy piątek rozpocznie walkę o triumf w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Rzymie. Organizatorzy zdradzili szczegóły drabinki oraz ramowy plan zawodów. Poznaliśmy także rywalkę Polki. Kim jest i kiedy zagrają mecz?
Świątek została rozstawiona z numerem czwartym, co oznacza, że w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W związku z tym Polska zmagania rozpocznie od rundy drugiej.
Jej rywalką w drugiej rundzie będzie zwyciężczyni pojedynku Cathrine McNally - Daria Kasatkina. Starcie wygrała ta pierwsza, co oznacza, że to właśnie Amerykanka zmierzy się ze Świątek.
To będzie trzecie spotkanie Świątek z McNally. Dwa poprzednie wygrała Polka. Ostatni raz tenisistki stanęły po przeciwnych stronach kortu na Wimbledonie. Jednak w 2018 roku, jeszcze na szczeblu juniorskim Świątek i McNally stworzyły parę deblową na juniorskim French Open. Ich duet zwyciężył wtedy w finale.
Obecnie McNally zajmuje 63. miejsce w rankingu WTA. Amerykanka w swoim dorobku ma dwa wygrane turnieje WTA 125, a najwyżej w klasyfikacji zajmowała 54. pozycję.
Iga Świątek znalazła się w dolnej połówce turniejowej drabinki i swój inauguracyjny mecz rozegra w piątek 8 maja, jednak godzina pojedynku nie jest jeszcze znana.
Turniej potrwa do soboty, 16 maja, a stawka jest niebagatelna - triumfatorka zgarnie aż 1000 punktów do rankingu WTA oraz czek na imponującą kwotę 1,055 mln euro.
Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytułu broni Włoszka Jasmine Paolini.
Ze zmaganiami w Rzymie już na etapie pierwszej rundy pożegnały się Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie Polki w środę przegrały swoje spotkania.