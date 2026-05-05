Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji? Wbrew oczekiwaniom wielu polityków i komentatorów, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" stanowczo odrzuca pomysł pisania ustawy zasadniczej od nowa. "Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja" – podkreśla ekspert, który właśnie został powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Nowej Konstytucji.

Prof. Ryszard Piotrowski i Karol Nawrocki

Rada Nowej Konstytucji - nie o rewolucję tu chodzi

Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić, zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. I właśnie takie stanowisko będę prezentował w ramach prac rady konstytucyjnej - zadeklarował prof. Piotrowski w obszernym wywiadzie udzielonym "Gościowi Niedzielnemu".

Jak podkreślił profesor, celem nowo powołanej rady nie jest napisanie od podstaw nowej ustawy zasadniczej.

Celem pracy wskazanym w nominacji nie jest jakaś generacyjna zmiana obecnej konstytucji. Celem prac rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która ta dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacyjny, który otrzymałem - wyjaśnił w rozmowie z "Gościem Niedzielnym".

Moje stanowisko jest znane od lat, jest również znane panu prezydentowi i tym bardziej szanuję decyzję prezydenta o powołaniu mnie do tego gremium - powiedział prof. Piotrowski.

Czym jest Rada Nowej Konstytucji?

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

O powołaniu Rady Nowej Konstytucji prezydent Karol Nawrocki mówił w swoim wystąpieniu na Placu Zamkowym w Warszawie. Musimy raz na zawsze zdecydować się, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena, narodu (...) czy chcemy, by władza zarządzała Wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu - grzmiał prezydent. Jak tłumaczył, sytuacja wymaga tego, byśmy mieli "silną, ale kontrolowaną władzę, która pochodzi wprost od suwerena".

Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać - premierowski czy prezydencki. Ale powiem, że tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - mówił prezydent. Dlatego powołałem dzisiaj fundament Rady Nowej Konstytucji. Zaczynamy pracę nad Konstytucją nowej generacji roku 2030 - zapowiedział.

Do Rady Nowej Konstytucji powołani zostali: były poseł Marek Jurek, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, prof. Ryszard Legutko - były europoseł PiS, prof. Anna Łabno, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i były marszałek Sejmu Józef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają znaleźć się także przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".