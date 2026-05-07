Donald Tusk rozpoczyna audiencję u papieża Leona XIV. Premier poinformował, jaki prezent wręczy Ojcu Świętemu. Po wizycie w Watykanie szef polskiego rządu ma się spotkać z premier Włoch Giorgią Meloni.
Donald Tusk zdecydował się wręczyć papieżowi podarunek nawiązujący do miejsca, z którego pochodzi. "Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - podkreślił we wpisie na platformie X.