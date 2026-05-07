Wizyta w Rzymie

Prezes Rady Ministrów spotka się w Watykanie także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. "Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podkreślił Centrum Informacyjne Rządu.

Następnie Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Po południu szef rządu w Rzymie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii Palazzo Chigi. "Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.