Donald Tusk rozpoczyna audiencję u papieża Leona XIV. Premier poinformował, jaki prezent wręczy Ojcu Świętemu. Po wizycie w Watykanie szef polskiego rządu ma się spotkać z premier Włoch Giorgią Meloni.

Donald Tusk zdecydował się wręczyć papieżowi podarunek nawiązujący do miejsca, z którego pochodzi. "Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - podkreślił we wpisie na platformie X.

Wizyta w Rzymie

Prezes Rady Ministrów spotka się w Watykanie także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. "Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podkreślił Centrum Informacyjne Rządu. 

Następnie Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Po południu szef rządu w Rzymie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii Palazzo Chigi. "Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.

