Bitwa na słowa o generała Wiesława Kukułę rozegrała się na platformie X między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Sławomirem Mentzenem. To pokłosie wypowiedzi lidera Konfederacji o szefie Sztabu Generalnego.

  • Na platformie X doszło do ostrej wymiany zdań między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Sławomirem Mentzenem na temat generała Wiesława Kukuły.
  • Mentzen skrytykował szefa Sztabu Generalnego, zarzucając mu brak kompetencji i nazywając go "nienormalnym".
  • Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że słowa Mentzena to "absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju" i brak szacunku dla Wojska Polskiego.
"Nie ma kompetencji, żeby być kapralem"

Wszystko zaczęło się od słów Sławomira Mentzena o szefie Sztabu Generalnego gen. Wiesławie Kukule, które padły podczas wystąpienia lidera Konfederacji na wiecu w Elblągu. Mentzen był na nim pytany m.in. o to, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli.

Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - mówił Mentzen. Dodał, że gen. Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do "dronów ze sklejki".

"Absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju"

Na tę wypowiedź zareagował we wpisie na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Słowa Sławomira Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru. Atak na Generała Wiesława Kukułę, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej i podważanie jego kompetencji z poziomu wiecu politycznego to nie jest odwaga, to brak zrozumienia, czym jest system dowodzenia i jak działa państwo" - zaznaczył wicepremier. 

"Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony"

Na odpowiedź Sławomira Mentzena nie trzeba było długo czekać. "Szef MON również uważa, że strzelanie rakietą za 100 mln zł do drona ze sklejki jest świetnym pomysłem. Wspaniale! Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony. Zróbcie próbną mobilizację chociaż jednej brygady. Albo zbudujcie chociaż jedną fabrykę amunicji. Pokażcie, że potraficie cokolwiek, poza wydawaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy na bardzo drogi amerykański sprzęt, który może przyjedzie do nas za kilka lat, żeby zostać zniszczonym przez rój dronów" - napisał. 

Na to Kosiniak-Kamysz odpowiedział kolejnym wpisem: "Mówienie o szefie Sztabu Generalnego WP, Pierwszym Żołnierzu Rzeczypospolitej - "nienormalny" dyskwalifikuje z dalszej dyskusji. Dobranoc".

Kim jest gen. Wiesław Kukuła?

Gen. Wiesław Kukuła służy w Wojsku Polskim od 1992 r. W trakcie swojej kariery m.in. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (2003-2004), był szefem wydziału dowodzenia i łączności w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w latach 2016-2022 dowodził Wojskami Obrony Terytorialnej. Od lutego 2023 do 10 października 2023 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. 10 października 2023 został powołany na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 