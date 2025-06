Czy PiS będzie próbowało za wszelką cenę zablokować ponowne liczenie głosów? A może politycy ugrupowania są skłonni na przeliczenie głosów w komisjach, w których doszło do tzw. anomalii i zamiany głosów między kandydatami? Czy Andrzej Śliwka otrzymał propozycję dalszej współpracy w Kancelarii Prezydenta od Karola Nawrockiego? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM posła PiS i członka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Zapraszamy!

Andrzej Śliwka, poseł PiS / Mikołaj Poruszek / RMF24

Trwa spór polityków o nieprawidłowości w przeliczaniu głosów w wyborach prezydenckich. W sobotę z apelem do prezydenta, prezydenta elekta i prezesa PiS zwrócił się Donald Tusk. Premierowi odpowiedział Andrzej Duda. "To co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką" - ocenił. Czy PiS będzie próbowało za wszelką cenę zablokować ponowne liczenie głosów?

W 9 komisjach stwierdzono nieprawidłowości, w tym w 7 doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki - poinformowała w sobotę rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Adam Bodnar dodał, że "prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa". A może politycy PiS byliby skłonni na przeliczenie głosów w komisjach, w których doszło do tzw. anomalii i zamiany głosów między kandydatami?

Andrzeja Śliwkę z PiS, członka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego zapytamy także o ewentualną pracę w Kancelarii Prezydenta RP. Czy polityk otrzymał propozycję dalszej współpracy od Karola Nawrockiego?

