"Zespoły, które miały robić rozliczenia, były skupione na bieżącej pracy, której jest sporo. Stąd powołanie pełnomocników zarządów spółek strategicznych ds. rozliczania PiS-u"- powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o najnowszą dyrektywę Ministerstwa Aktywów Państwowych, którą ujawnili reporterzey RMF FM. W największych państwowych spółkach mają zostać powołani pełnomocnicy zarządu do spraw rozliczania PiS-u, którzy będą jeszcze raz szukać nieprawidłości z czasów rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. "To nie są oficerowie polityczni" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych / Marcin Suchmiel / RMF24

Pełnomocnicy w spółkach – nowa rola, nowe zadania

Minister aktywów państwowych na początku Porannej Rozmowy w RMF FM komentował ujawnioną przez reporterów RMF FM informację o tym, że w największych państwowych spółkach mają zostać powołani pełnomocnicy zarządu do spraw rozliczania nieprawidłowości z czasów rządu PiS.

Zespoły, które miały robić rozliczenia, były skupione na bieżącej pracy, której jest sporo. Stąd powołanie pełnomocników zarządów spółek strategicznych ds. rozliczania PiS-u - powiedział Wojciech Balczun. To nie są oficerowie polityczni, to są specjaliści, których zadaniem jest występowanie z większą aktywnością w imieniu strony pokrzywdzonej - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Nowi pełnomocnicy mają działać przede wszystkim w spółkach strategicznych, takich jak Orlen czy PZU, gdzie – jak zauważa minister – najczęściej pojawiały się wątpliwości i sytuacje budzące społeczne emocje. Ich zadania obejmą zarówno monitorowanie już zgłoszonych spraw, jak i reagowanie na nowe przypadki, które mogą pojawić się w trakcie pracy.

Odpolitycznienie spółek – ustawa czy praktyka?

W kontekście zapowiadanej ustawy o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa, minister podkreślił, że to inicjatywa poselska, a resort przygotował szereg regulacji wewnętrznych. Wśród nich znalazły się m.in. macierze kompetencji wdrożone pilotażowo w ponad 20 spółkach.

Wdrożyliśmy już ten pilotaż związany z macierzami kompetencji, przeglądamy wszystkie rady nadzorcze, chcemy wyeliminować rzeczy, które były związane z tym, że np. mieliśmy nierównomierność w obsadzie – tłumaczył minister.

Balczun zaznaczył, że resort dąży do zwiększenia profesjonalizacji zarządów i rad nadzorczych, a proces samooceny kompetencji już trwa.

Bardzo często były sytuacje takie, w których np. mieliśmy w radach nadzorczych osoby bez kompetencji branżowych, w bardzo, bardzo szoku, np. sami prawnicy albo większość prawników. (…) Spółki wymagają pewnego miksu kompetencyjnego – dodał.

Pomoc dla spółek węglowych

Minister Balczun odniósł się również do sytuacji spółek węglowych, podkreślając znaczenie ustawy osłonowej oraz trwających negocjacji dotyczących restrukturyzacji i finansowania.

Nie wyobrażam sobie, że się nie uda, natomiast też daje taki wyraźny sygnał, że oczekujemy głębokiej, głębokiej jednak restrukturyzacji i też oczekujemy zrozumienia ze strony społecznej – podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego.





