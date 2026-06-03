W porównaniu z niedzielną rywalizacją z Ukrainą we Wrocławiu trener Jan Urban dokonał sześciu zmian. Tym razem od początku, obok Potulskiego i Grabary, zagrają: Jan Bednarek, Jakub Kamiński, Bartosz Slisz oraz Karol Świderski.

To są mecze sparingowe i kiedy, jeśli nie teraz, próbować różnych rzeczy i dawać szansę piłkarzom? - tłumaczył Urban podczas konferencji prasowej .

Polacy oraz Nigeryjczycy nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. W niedzielę nasi reprezentanci przegrali z innym rywalem, który nie pojedzie do Ameryki Północnej - Ukrainą 0:2 we Wrocławiu.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Nigerią: Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Kacper Potulski - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Nigeria: 23-Maduka Okoye - 2-Abdullahi Bewene, 5-Igoh Ogbu, 18-Emmanuel Fernandez, 13-Bruno Onyemaechi - 4-Wilfred Ndidi (kapitan), 8-Frank Onyeka, 12-Tochukwu Nnadi, 15-Moses Simon - 22-Akor Adams, 9-Terem Moffi.

Sędzia: Marian Barbu (Rumunia).

Początek meczu z Nigerią o godz. 20.45.