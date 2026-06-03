18-letni Kacper Potulski znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Polski z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Obrońca 1. FSV Mainz 05 zadebiutował w piłkarskiej reprezentacji Polski w niedzielnym meczu z Ukrainą (0:2). W ataku zobaczymy Roberta Lewandowskiego.
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W bramce Biało-Czerwonych zagra Kamil Grabara. W wyjściowym składzie na mecz z Nigerią znaleźli się również liderzy zespołu - Robert Lewandowski, dla którego będzie to 167. spotkanie w drużynie narodowej, oraz Piotr Zieliński. Pomocnik Interu Mediolan weźmie udział w meczu reprezentacji po raz 109., zrównując się z Jakubem Błaszczykowskim na drugim miejscu klasyfikacji wszech czasów.