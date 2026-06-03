​Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2:2 (1:1) w towarzyskim meczu na PGE Narodowym w Warszawie. Remis uratował drużynie Jana Urbana w ostatniej sekundzie doliczonego czasu obrońca Przemysław Wiśniewski, który popisał się mocnym strzałem z dystansu. Pierwszą bramkę w reprezentacji

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Początek jubileuszowego, 50. spotkania reprezentacji Polski na stołecznym PGE Narodowym przypominał ten z niedzielnego meczu z Ukrainą, przegranego we Wrocławiu 0:2. Gospodarze rozpoczęli z animuszem, zakładając od pierwszych minut wysoki pressing, i szybko wypracowali sobie bardzo dobrą okazję bramkową: w czwartej minucie po dośrodkowaniu Nicoli Zalewskiego z lewego skrzydła nieczysto główką uderzył niepilnowany w polu karnym Jakub Kamiński i piłka minęła bramkę Maduki Okoyego.

Nigeryjczycy, tak jak trzy dni wcześniej Ukraińcy, przeczekali z czystym kontem te zakusy Biało-Czerwonych i z czasem coraz częściej byli przy piłce. Gola zdobyli ostatecznie po kontrataku: w 23. minucie wykończył go Terem Moffi. Początkowo trafienia nie zaliczono ze względu na decyzję o spalonym, ale po analizie VAR prowadzenie gości stało się faktem.

Moffi sprawdził też czujność Kamila Grabary w 41. minucie, ale polski bramkarz sparował piłkę na rzut rożny. Po drugiej stronie boiska dwie okazje do wyrównania miał Piotr Zieliński, ale raz uderzył zbyt lekko i w środek bramki, więc bez kłopotu piłkę złapał Okoye, a druga próba pomocnika Interu Mediolan była niecelna. 

Premierowy gol Kacpra Potulskiego

Schemat z niedzieli przełamał tuż przed przerwą Kacper Potulski. 18-letni obrońca, który z Ukrainą debiutował w drużynie narodowej, a w środę po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie, skierował piłkę do siatki po mocnym wstrzeleniu jej pod bramkę przez Zalewskiego. Został jednym z najmłodszych w historii zdobywców gola dla polskiej reprezentacji.

Kilka chwil później rumuński sędzia Marian Barbu zakończył pierwszą połowę, a schodzących na przerwę piłkarzy pożegnały brawa. Wcześniej nie zanosiło się na taką reakcję publiczności, bo długimi fragmentami z trybun dochodził raczej gwar niż doping, przerywany rzadkimi okrzykami zniecierpliwienia czy niezadowolenia. 

Znowu VAR i znowu gol dla rywali. Tym razem z rzutu karnego

W przerwie selekcjoner gości Eric Chelle dokonał siedmiu zmian i to Nigeryjczycy ruszyli do ataków od pierwszych minut drugiej połowy. Znakomitej okazji nie wykorzystał w 55. minucie Paul Onuachu, który z bliska uderzył mocno głową, ale obok słupka. Kilka chwil później we własnym polu karnym ręką piłki dotknął Kacper Kozłowski i sędzia - po sygnale od asystentów VAR - wstrzymał grę i przyznał rzut karny Nigerii. Grabarę z 11 metrów pokonał Onuachu.

Dwie dogodne szanse do wyrównania miał Robert Lewandowski. W 72. minucie kapitan biało-czerwonych dopadł do piłki zbyt lekko zagranej przez obrońcę do bramkarza gości, ale miał za mało czasu na przygotowanie solidnego strzału i tylko lekko popchnął ją w stronę Okoyego. Dziesięć minut później Lewandowski uderzał z bliska po dośrodkowaniu Zielińskiego z rzutu wolnego, ale Okoye obronił i jego próbę, i dobitkę Jana Bednarka.

Przemysław Wiśniewski uratował remis. Gol jak z Ligi Mistrzów

W ostatniej akcji meczu, w piątej doliczonej minucie, na strzał z dystansu zdecydował się Przemysław Wiśniewski. Zarówno pomysł, jak i wykonanie, okazały się trafione, piłka wpadła do siatki i wynik został ustalony.

Nastrój polskiej drużynie i jej kibicom uratowali więc dwaj obrońcy, jedni z najmniej doświadczonych graczy w obecnej kadrze. Potulski grał w niej tego dnia po raz drugi, a Wiśniewski - ósmy. W końcówce na placu gry pojawili się Oskar Pietuszewski i debiutujący w kadrze Karol Czubak. Pierwszy z nich zdążył nawet oddać celny strzał, ale nie stworzył większego zagrożenia.

Był to ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed jesiennymi meczami Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Jedyne wcześniejsze spotkanie Polski z Nigerią, również towarzyskie, odbyło się w marcu 2018 roku we Wrocławiu. Wówczas zwyciężyli goście 1:0 po bramce Victora Mosesa z rzutu karnego.

Przed pierwszym gwizdkiem środowego spotkania prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza i sekretarz generalny Łukasz Wachowski wręczyli pamiątkowe trofea piłkarkom i sztabowi reprezentacji do lat 17, która zajmując w maju piąte miejsce mistrzostw Europy zakwalifikowała się na mistrzostwa świata. Mundial odbędzie się w październiku i listopadzie w Maroku.

Polska - Nigeria 2:2 (1:1).

Bramki: Kacper Potulski (45+1), Przemysław Wiśniewski (90+5) - Terem Moffi (23), Paul Onuachu (77-karny). Żółte kartki: Polska - Bartosz Slisz, Robert Lewandowski; Nigeria - Abdullahi Bewene, Raphael Onyedika. 

Sędzia: Marian Barbu (Rumunia). Widzów 54 408.

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