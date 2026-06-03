Prokuratura Krajowa zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o wyłączenie sędziego Dariusza Drajewicza od rozpoznania zażalenia w sprawie związanej z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. PK argumentuje, że chodzi o "uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego" i "przebieg jego kariery służbowej".

Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, 2023 r. / Paweł Supernak / PAP

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Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak wskazał, że wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Drajewicza od rozpoznania zażalenia obrońcy Zbigniewa Ziobry - dotyczy ono postanowienia sądu o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości - został skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie "z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego".

Wniosek o wyłączenie sędzi Nowakowskiej

26 marca br. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec b. szefa MS tymczasowego aresztowania. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont na to postanowienia złożył w terminie zażalenie, które zawierało jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Po uzupełnieniu braków zażaleniu nadano bieg.

Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, gdzie sprawą miała się zająć sędzia Anna Nowakowska; została wyłoniona w losowaniu. Prokuratura Krajowa 19 maja skierowała jednak do sądu wniosek o wyłączenie sędzi Nowakowskiej. Wniosek ten - jak poinformowała rzeczniczka prasowa warszawskiego sądu apelacyjnego, sędzia Alicja Fronczyk - został uwzględniony przez sąd 28 maja.

Wniosek o wyłączenie sędziego Drajewicza

W wyniku losowania nowym referentem został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura jednak zawnioskowała w środę do SA o jego wyłączenie. Jak przekazał prok. Nowak, "kluczowym argumentem" za wyłączeniem Drajewicza jest "przebieg kariery służbowej sędziego".

Przed powołaniem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Dariusz Drajewicz orzekał w sądach wyższych instancji w ramach delegacji udzielanych decyzjami ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dotyczyło to delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Decyzje te były podejmowane w okresie, gdy Zbigniew Ziobro kierował resortem sprawiedliwości - doprecyzował rzecznik PK.

Ponadto - jak poinformował prok. Nowak - we wniosku o wyłączenie wskazano, że sędzia Drajewicz został powołany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie "w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z 2017 r., której status był wielokrotnie kwestionowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Drajewicz był członkiem KRS, a w okresie od kwietnia 2018 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego - dodał rzecznik PK, podkreślając, że "w ocenie prokuratora ma to istotne znaczenie dla oceny jego związku z kwestionowanymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości".

We wniosku przypomniano też, że "kandydatura Dariusza Drajewicza do KRS została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a Zbigniew Ziobro (wówczas poseł tego klubu) osobiście głosował za listą kandydatów obejmującą jego nazwisko".

"W ocenie prokuratora powyższe okoliczności, rozpatrywane łącznie, mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego Dariusza Drajewicza w sprawie bezpośrednio dotyczącej Zbigniewa Ziobry" - podkreślił prok. Nowak.

Zastrzeżania wobec sędzi Nowskowskiej

Podobne zastrzeżenia co do sędziego Drajewicza, były podnoszone przez PK w skierowanym do warszawskiego SA wniosku o wyłączenie wyznaczonej wcześniej do rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry sędzi Nowakowskiej. Dotyczyły one powołania sędzi Nowakowskiej do warszawskiego SA w procedurze z udziałem KRS w kształcie po 2017 r. czy jej wcześniejszego orzekania w tym sądzie "w ramach długotrwałej delegacji", której udzielenie i dalsze trwanie zależało od decyzji ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobry.

"Sędzia Anna Nowakowska była w ponadprzeciętnym stopniu powiązana służbowo z ówczesnym kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w tym z prezesem tego sądu Piotrem Schabem. Nadto sędzia udzieliła poparcia kandydaturze Dariusza Drajewicza do KRS. Zarówno Schab, jak i Drajewicz są publicznie postrzegani jako osoby aktywnie wspierające kierunek zmian w sądownictwie realizowany przez ministra Ziobrę" - zaznaczył w wydanym wówczas komunikacie rzecznik PK.

Ziobro uciekł do USA

Zbigniew Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja br. informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Joanna Grabowska, która - jak poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek - 2 czerwca została na wniosek PK wyłączona od rozpoznania tej sprawy.

Zażalenie ws. aresztu dla Ziobry

Prok. Nowak informował w ub. tygodniu, że skierowanie przez PK wniosku o wyłączenie sędzi Grabowskiej jest związane z posiadanymi przez sędzię 102 akcjami TV Republika, w której - jak wynika z materiału dowodowego - jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro.

Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, równolegle trwa także postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. W końcu kwietnia informowano, że warszawski sąd okręgowy na 8 września wyznaczył rozpoznanie zażalenia na decyzję z lutego br. o zastosowaniu aresztu wobec byłego szefa MS. Skład sędziowski został w tej sprawie rozszerzony do trzech sędziów zawodowych: Adama Chocholaka, Danuty Grunwald oraz Anny Szymachy-Zwolińskiej.

28 maja warszawski Sąd Okręgowy poinformował jednak, że termin rozprawy w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Ziobry został zmieniony na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, a dwa dodatkowe - na 3 i 6 lipca.

Podejrzany ws. Funduszu Spawiedliwości

Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.