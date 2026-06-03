Trąba powietrzna i ulewne deszcze sparaliżowały w środę Rzym. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy, unosił samochody, doprowadzając do poważnych strat. Służby porządkowe sprzątają miasto i szacują szkody.

Trąba powietrzna przeszła przez Rzym, fot. X/Juan Ayoroa

Trąba powietrzna przeszła w środę przez kilka dzielnic Rzymu, przewracając drzewa i powodując znaczne szkody.

Ulewne deszcze doprowadziły do rozległych podtopień i paraliżu ruchu w dzielnicach Nomentano, Salario i Parioli.

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Jak podaje agencja Ansa, wczesnym rankiem miasto nawiedziła trąba powietrzna, która dała się we znaki mieszkańcom kilku dzielnic. W Conca d’Oro silny wir poderwał stragan i rzucił nim w zaparkowany samochód.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w dzielnicach Nomentano, Salario oraz Parioli, gdzie doszło do rozległych podtopień i paraliżu komunikacyjnego. Woda w niektórych miejscach niemal sięgała zaparkowanych aut. Część dróg została zablokowana, zamknięta została m.in. część obwodnicy w okolicy Via dei Campi Sportive, a na stację benzynową przy Via dei Prati Fiscali spadło drzewo.