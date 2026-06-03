Trąba powietrzna i ulewne deszcze sparaliżowały w środę Rzym. Wiatr wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał dachy, unosił samochody, doprowadzając do poważnych strat. Służby porządkowe sprzątają miasto i szacują szkody.

  • Trąba powietrzna przeszła w środę przez kilka dzielnic Rzymu, przewracając drzewa i powodując znaczne szkody.
  • Ulewne deszcze doprowadziły do rozległych podtopień i paraliżu ruchu w dzielnicach Nomentano, Salario i Parioli.
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Jak podaje agencja Ansa, wczesnym rankiem miasto nawiedziła trąba powietrzna, która dała się we znaki mieszkańcom kilku dzielnic. W Conca d’Oro silny wir poderwał stragan i rzucił nim w zaparkowany samochód.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w dzielnicach Nomentano, Salario oraz Parioli, gdzie doszło do rozległych podtopień i paraliżu komunikacyjnego. Woda w niektórych miejscach niemal sięgała zaparkowanych aut. Część dróg została zablokowana, zamknięta została m.in. część obwodnicy w okolicy Via dei Campi Sportive, a na stację benzynową przy Via dei Prati Fiscali spadło drzewo.

Silne tornado przeszło przez kilka dzielnic Rzymu, szczególnie dotykając rejony Prati Fiscali, Conca d’Oro i Tufello. Choć kilka osób odniosło lekkie obrażenia, żywioł przede wszystkim wywołał ogromny niepokój wśród mieszkańców oraz spowodował poważne szkody w prywatnym mieniu i miejskiej infrastrukturze - przekazał Paolo Emilio Marcionne, przewodniczący gminy Rzym III Montesacro.

Jak dodał, na miejscu trwają intensywne działania służb, których celem jest usunięcie skutków nawałnicy i przywrócenie bezpieczeństwa w najbardziej dotkniętych przez żywioł częściach miasta.

Wszystko zdarzyło się w ciągu kilku minut. Stoły latały, potem drzewa przewróciły się na samochody - opowiadał jeden ze świadków dziennikowi "Il Messaggero".

Trąba powietrzna nawiedziła nie tylko Rzym

Według wstępnych informacji, w wyniku trąby powietrznej w Rzymie powalonych zostało około 50 drzew. Uszkodzeniu uległy także sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz fragmenty chodników.

Jak informuje Ansa, niebezpieczne zjawiska pogodowe nie ograniczyły się wyłącznie do regionu Rzymu. Ulewne deszcze i lokalne podtopienia odnotowano również w innych regionach Włoch, w tym we Friuli, Toskanii. W Ligurii z powodu burz obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy, zaś żółty obejmuje łącznie 14 regionów.

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