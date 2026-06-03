Mężczyzna, który we wtorek po południu wziął zakładników w Kalifornii, został w środę zastrzelony przez FBI, a wszystkich zakładników uwolniono - poinformowała policja. Zakładnicy byli przetrzymywani w biurowcu przez około 12 godzin - podała agencja AP.

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Operacja służb rozpoczęła się we wtorek, gdy policja otrzymała zgłoszenie o podłożeniu bomby w biurowcu Chase Bank w centrum miasta Bakersfield w Kalifornii.

Około godz. 13 czasu miejscowego sprawca zabarykadował się w budynku, biorąc zakładników. W związku z zagrożeniem ewakuowano okolicę i zamknięto część dróg.

Po wielogodzinnych negocjacjach telefonicznych ze sprawcą, prowadzonych we wtorek, uwolniono dwóch zakładników. Pozostali zostali uwolnieni w środę. Nikt z nich nie doznał żadnych obrażeń fizycznych.

Policja w Bakersfield poinformowała, że sprawca został zastrzelony przez FBI. Nie podano do publicznej wiadomości liczby przetrzymywanych zakładników.

Sierżant policji z Bakersfield Eric Celedon w rozmowie z mediami przyznał, że nie ma jak dotąd potwierdzenia, że ładunek wybuchowy został zainstalowany w biurowcu Chase Bank. 

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