Mężczyzna, który we wtorek po południu wziął zakładników w Kalifornii, został w środę zastrzelony przez FBI, a wszystkich zakładników uwolniono - poinformowała policja. Zakładnicy byli przetrzymywani w biurowcu przez około 12 godzin - podała agencja AP.

Napastnik został zastrzelony przez FBI, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

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Operacja służb rozpoczęła się we wtorek, gdy policja otrzymała zgłoszenie o podłożeniu bomby w biurowcu Chase Bank w centrum miasta Bakersfield w Kalifornii.

Około godz. 13 czasu miejscowego sprawca zabarykadował się w budynku, biorąc zakładników. W związku z zagrożeniem ewakuowano okolicę i zamknięto część dróg.