Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - ogłosił w środę węgierski premier Peter Magyar w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Podkreślił, że jego rząd w ciągu zaledwie trzech tygodni osiągnął w tej sprawie więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dekadę.

Peter Magyar, premier Węgier / SEBASTIAN GOLLNOW / PAP/DPA

Węgierski premier Peter Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą ws. praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

Ukraiński rząd zobowiązał się do wprowadzenia nowych przepisów, które rozszerzą prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne Węgrów z tego regionu.

Porozumienie może pomóc w otwarciu pierwszego etapu negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły - oświadczył węgierski premier.

Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas - powiedział Peter Magyar.

Premier Węgier podkreślił, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.

Magyar o Ukrainie w UE

Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż "Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską) negocjacji akcesyjnych" z Ukrainą.

Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10-15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie - zapewnił szef węgierskiego rządu.

Tematem środowego posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli, które odbyło w trybie pilnym, było rozpatrzenie kwestii rozpoczęcia procesu przygotowań do oficjalnego otwarcia Klastra nr 1 "Podstawy" dla Ukrainy i Mołdawii.

Ukraina i Mołdawia mają nadzieję na otwarcie pierwszych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z UE w czerwcu. Konferencja międzyrządowa może się odbyć 15 lub 16 czerwca.

100-tysięczna mniejszość węgierska na Zakarpaciu

Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania. Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach - zaznaczył wówczas.



