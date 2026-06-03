Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu - ogłosił w środę węgierski premier Peter Magyar w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Podkreślił, że jego rząd w ciągu zaledwie trzech tygodni osiągnął w tej sprawie więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dekadę.
- Węgierski premier Peter Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą ws. praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
- Ukraiński rząd zobowiązał się do wprowadzenia nowych przepisów, które rozszerzą prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne Węgrów z tego regionu.
- Porozumienie może pomóc w otwarciu pierwszego etapu negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE.
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Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły - oświadczył węgierski premier.
Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że rząd ukraiński zobowiązał się do wdrożenia wynegocjowanych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości, dzięki czemu nasi zakarpaccy rodacy będą mieli znacznie szersze prawa edukacyjne, kulturalne, językowe i polityczne niż dotychczas - powiedział Peter Magyar.
Premier Węgier podkreślił, że jego rząd w ciągu trzech tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez dziesięć lat.
Magyar zaznaczył, że porozumienie może przyczynić się do wyrażenia przez Budapeszt zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, chociaż "Węgry nadal nie popierają przyspieszenia (przez Unię Europejską) negocjacji akcesyjnych" z Ukrainą.
Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu 10-15 lat, nasz kraj przeprowadzi prawnie wiążące referendum w tej sprawie - zapewnił szef węgierskiego rządu.
Tematem środowego posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli, które odbyło w trybie pilnym, było rozpatrzenie kwestii rozpoczęcia procesu przygotowań do oficjalnego otwarcia Klastra nr 1 "Podstawy" dla Ukrainy i Mołdawii.
Ukraina i Mołdawia mają nadzieję na otwarcie pierwszych klastrów w negocjacjach akcesyjnych z UE w czerwcu. Konferencja międzyrządowa może się odbyć 15 lub 16 czerwca.
Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban ogłosiła w połowie maja rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.
Pod koniec kwietnia Magyar wezwał, by "Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".
Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania. Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach - zaznaczył wówczas.