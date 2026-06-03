Donald Trump weźmie udział w lipcowym szczycie NATO w Turcji - przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że prawdopodobnie będzie to najważniejsze spotkanie w historii Sojuszu. "Są sprawy, które muszą zostać omówione i wyjaśnione" - podkreślił szef dyplomacji.

Donald Trump przybędzie na szczyt NATO do Ankary / Shutterstock

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Rubio uczestniczył w wysłuchaniu przed komisją ds. spraw zagranicznych w Izbie Reprezentantów. Otrzymał pytanie, czy może zapewnić, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na wezwanie sojuszników w ramach uruchomienia art. 5 NATO.

Stany Zjednoczone wciąż pozostają w sojuszu NATO i będą obecne w Turcji, aby omawiać wszystkie te kwestie. Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu przywódców państw NATO, gdzie wszystkie te punkty zostaną wyjaśnione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian, a prezydent to jasno dał do zrozumienia i jest bardzo rozczarowany NATO - odpowiedział sekretarz stanu.

Myślę, że następne spotkanie NATO w Turcji w lipcu będzie chyba najważniejszym spotkaniem w historii NATO, bo są sprawy, które muszą być wyjaśnione i naprawione - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.



Dzień wcześniej o możliwym udziale Trumpa w szczycie informowała strona turecka. Prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan miał rozmawiać telefonicznie z amerykańskim przywódcą, który sygnalizował, że pojawi się w Ankarze.

Twierdza Ankara

W związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się w Ankarze w dniach 7-8 lipca, tureckie władze wprowadzają bezprecedensowe środki bezpieczeństwa. W stolicy pojawi się ponad 40 tysięcy funkcjonariuszy, a nad miastem będą czuwać myśliwce F-16, drony oraz zaawansowane systemy obrony powietrznej - informuje Bloomberg.

Od 1 do 15 lipca w Ankarze obowiązywać będzie zakaz wszelkich demonstracji. Służby będą monitorować osoby, które brały udział w protestach za granicą. W czasie szczytu, przez trzy dni, wprowadzony zostanie administracyjny dzień wolny, a sklepy z bronią nie będą mogły eksponować towaru w witrynach. Liczba kamer monitoringu w kluczowych punktach miasta wzrośnie o sto, dołączając do już funkcjonujących 30 tysięcy.

Na szczycie spodziewanych jest około 6 tysięcy uczestników, w tym przedstawiciele państw NATO, partnerzy z regionu Indo-Pacyfiku, cztery państwa Zatoki Perskiej oraz Ukraina.



