Na Wyspie Man trwa gorączkowe poszukiwanie szczęśliwca, który wygrał ponad 125 tysięcy funtów w losowaniu EuroMillions. Organizatorzy apelują do mieszkańców i odwiedzających, by dokładnie sprawdzili swoje kupony - czas na odebranie nagrody upływa we wrześniu.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji na stronie RMF24.pl

Poszukiwania zwycięzcy EuroMillions na Wyspie Man

Na Wyspie Man trwa intensywne poszukiwanie osoby, która wygrała w loterii EuroMillions ponad 125 tysięcy funtów. Organizatorzy apelują do wszystkich mieszkańców oraz osób, które odwiedzały wyspę pod koniec marca, by dokładnie sprawdzili swoje kupony. Zwycięski los został zakupiony na losowanie, które odbyło się we wtorek, 31 marca 2026 roku.

Wygrana, która może odmienić życie

Nagroda w wysokości 125 271 funtów uznawana jest za "odmieniającą życie". Aby ją odebrać, wystarczyło trafić pięć głównych liczb oraz jedną z tzw. Lucky Star. W tym losowaniu szczęśliwe numery to: 5, 8, 10, 22, 38 oraz Lucky Star: 2 i 7. Organizatorzy podkreślają, że taka suma może znacząco wpłynąć na codzienne życie zwycięzcy, zapewniając finansowy komfort i nowe możliwości.

Przedstawiciele operatora loterii wzywają do sprawdzenia kuponów nie tylko mieszkańców wyspy, ale także turystów, którzy mogli odwiedzać Wyspę Man w okresie losowania. "Ktoś na wyspie - lub być może odwiedzający - wygrał niesamowitą kwotę i nawet o tym nie wie" - podkreślają przedstawiciele loterii. Apelują, by rozmawiać o tym z rodziną i znajomymi, ponieważ czas na odebranie nagrody jest ograniczony.

Czas na zgłoszenie się po wygraną

Zgodnie z zasadami EuroMillions, zwycięzca ma 180 dni na zgłoszenie się po odbiór nagrody. W przypadku tej wygranej termin upływa 27 września 2026 roku. Jeśli do tego czasu nikt nie zgłosi się z wygranym kuponem, cała suma wraz z narosłymi odsetkami zostanie przekazana na cele charytatywne wspierane przez National Lottery - w tym na projekty związane ze zdrowiem, edukacją, sportem, sztuką i działalnością dobroczynną w całej Wielkiej Brytanii.

EuroMillions - miliony na nagrody i wsparcie dla potrzebujących

Od początku istnienia National Lottery w 1994 roku, w ramach wszystkich losowań wypłacono już ponad 102 miliardy funtów w nagrodach, a ponad 53 miliardy trafiły na wsparcie tysięcy projektów społecznych w każdym regionie Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie brytyjskiej wersji popularnej amerykańskiej loterii Powerball ma dodatkowo zwiększyć środki przeznaczane na cele dobroczynne o około miliard funtów rocznie.

Nowe możliwości i rekordowe wygrane

W ostatnim czasie padła także trzecia co do wielkości wygrana w historii National Lottery - 181 milionów funtów. Chociaż obecna nagroda na Wyspie Man jest niższa, dla jej właściciela może oznaczać zupełnie nowy start. Operator loterii zapowiada również największe zmiany w historii National Lottery, w tym letnią kumulację, która ma podwoić liczbę nowych milionerów wśród graczy Lotto.

Jak sprawdzić kupon i odebrać nagrodę?

Gracze mogą sprawdzić swoje kupony za pośrednictwem aplikacji National Lottery lub na oficjalnej stronie internetowej. Istnieje również możliwość zeskanowania papierowego losu w aplikacji. W przypadku pytań można skontaktować się z infolinią National Lottery.

źródło: independent.co.uk