"Wszystko wskazuje na to, że jakieś Shahedy przeleciały z terytorium Białorusi we wrześniu ubiegłego roku i wleciały na terytorium Polski, a była to akcja skoordynowana na Kremlu. Zagrożenie irańskie jest i dotyczy również Polski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak. Wiceprezes PiS podkreślał, że największym przegranym na wojnie USA i Izraela z Iranem jest Europa, która "powinna wykazywać skuteczność i zaangażować się" w utrzymywaniu drożności cieśniny Ormuz. Sama Polska jednak nie powinna wysyłać wojska na Bliski Wschód.

Jakub Rutka RMF FM

Mariusz Błaszczak pytany przez Tomasza Terlikowskiego wprost, czy Polska powinna wesprzeć Donalda Trumpa w wojnie z Iranem, powiedział, że nie. Powinniśmy się skoncentrować na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy dużo pracy, w odróżnieniu od Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków - zaznaczał Błaszczak.

Mamy w Polsce tendencję antyamerykańską. Rządzą Polską antyamerykańskie siły polityczne, które są proeuropejskie i proniemieckie. To oznacza próbę wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy - dodawał.

Komentował również słowa Donalda Trumpa, który groził, że "zginie cała cywilizacja".

To jest język zrozumiały dla drugiej strony, dla Ajatollahów i Putina. Inny język nie jest zrozumiały.