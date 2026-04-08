"Wszystko wskazuje na to, że jakieś Shahedy przeleciały z terytorium Białorusi we wrześniu ubiegłego roku i wleciały na terytorium Polski, a była to akcja skoordynowana na Kremlu. Zagrożenie irańskie jest i dotyczy również Polski" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak. Wiceprezes PiS podkreślał, że największym przegranym na wojnie USA i Izraela z Iranem jest Europa, która "powinna wykazywać skuteczność i zaangażować się" w utrzymywaniu drożności cieśniny Ormuz. Sama Polska jednak nie powinna wysyłać wojska na Bliski Wschód.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Mariusz Błaszczak pytany przez Tomasza Terlikowskiego wprost, czy Polska powinna wesprzeć Donalda Trumpa w wojnie z Iranem, powiedział, że nie. Powinniśmy się skoncentrować na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy dużo pracy, w odróżnieniu od Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków - zaznaczał Błaszczak.

Mamy w Polsce tendencję antyamerykańską. Rządzą Polską antyamerykańskie siły polityczne, które są proeuropejskie i proniemieckie. To oznacza próbę wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy - dodawał.

Komentował również słowa Donalda Trumpa, który groził, że "zginie cała cywilizacja".

To jest język zrozumiały dla drugiej strony, dla Ajatollahów i Putina. Inny język nie jest zrozumiały.

Błaszczak o postawie Szczuckiego: Szkodliwa, soliści sprawdzają się w filharmonii

Kolejny wątek dotyczył wewnętrznej walki w Prawie i Sprawiedliwości. Mariusz Błaszczak w Porannej rozmowie w RMF FM podkreślał, że "nie sądzi", iż w partii trwa wojna. Dlaczego zatem zawieszono Krzysztofa Szczuckiego?

On wie dlaczego. Ze względu na jego postawę, która jest szkodliwa. Będzie postępowanie dyscyplinarne, procedury zostaną spełnione. Soliści sprawdzają się w filharmonii, a nie w polityce. Tutaj ważna jest działalność zespołowa - tłumaczył Błaszczak. 

Czy Szczucki zostanie przywrócony? O tym zdecyduje sąd dyscyplinarny. To, co dotyczy ludzi, którzy wybijają się ponad przeciętność, to choroba Koalicji Obywatelskiej.

"Wyborcy PiS-u takich ludzi uważają za zdrajców"

Mateusz Morawiecki zakłada własne stowarzyszenie, w którym chce skupić osoby, którym do końca nie odpowiada polityka "po prawej stronie". Czy ma to coś wspólnego z rozłamem w PiS-ie?

Jeżeli takie stowarzyszenie będzie wspierało prof. Przemysława Czarnka, nie ma problemu. Umówiliśmy się tak, że będziemy go wspierać. A jeżeli pójdzie inną drogą, (...) skończy się to porażką. O tym napisał już Marek Migalski. Mityczne centrum na skruszonych PiS-owców nie chce głosować, natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich ludzi uznają za zdrajców - mówił Błaszczak.

Takie przetasowania i dywagacje nie służą sprawie, a sprawą jest "Tusk exit", czyli odejście Donalda Tuska z rządu - podkreślił.

Błaszczak: Różnimy się z premierem Orbanem

Premier Węgier Viktor Orban w październiku zapewnił prezydenta Rosji Władimira Putina, że jest gotów wspierać go w każdej sprawie. Szef węgierskiego rządu zapewnił Putina, że może być dla niego "myszką" i przytoczył historię z pewnej bajki, co niezwykle rozbawiło rosyjskiego dyktatora. Co o tym sądzi Mariusz Błaszczak?

Różnimy się z premierem Orbanem w ocenie Rosji. Zawsze to podkreślaliśmy. (...) W naszym egzystencjalnym interesie leży to, by nie doszło do porozumienia niemiecko-rosyjskiego. Ono zawsze się źle kończyło dla Polski. W naszym interesie leży to, byśmy utworzyli z państwami Europy Środkowej takie relacje, które uniemożliwią połączenie interesów niemiecko-rosyjskich - mówił Błaszczak.

Dodawał, że "zagrożenie jest ze wschodu, ale nie należy bagatelizować zagrożenia z zachodu".

Ja bardzo lubię i cenię Węgry. Sojusz węgiersko-rosyjski Polsce nie zagraża, ale już niemiecko-rosyjski Polsce zagraża. To jest sprawa zasadnicza - stwierdził.

O Peterze Magyarze, liderze partii TISZA, mówi krótko: Zapowiada, że będzie korzystał z rosyjskich surowców energetycznych. Nie życzę Węgrom drugiego Tuska. (...) Nie wtrącajmy się w wybory na Węgrzech.

Jego zdaniem "szansą dla Polski są dobre relacje z Węgrami" w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego i polityki Trójmorza.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Zobacz również:

Opracowanie: