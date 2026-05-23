Córka Donalda Trumpa, 44-letnia Ivanka Trump, była celem zamachu planowanego przez terrorystę powiązanego z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Niedawno zatrzymany 32-letni obywatel Iraku, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, chciał zabić córkę prezydenta USA, by pomścić śmierć swojego mentora, generała Kasema Sulejmaniego, zabitego przez Amerykanów w 2020 r.

Ivanka Trump (w środku) z ojcem Donaldem Trumpem (L) i mężem Jaredem Kushnerem (P) / GIORGIO VIERA/AFP / East News

Ivanka Trump była celem zamachu irakijskiego terrorysty.

Aresztowany w Turcji 32-latek chciał pomścić zabitego przez USA w 2020 r. Kasema Sulejmaniego.

Mężczyzna trafił do aresztu na Brooklynie, gdzie przebywa m.in. Nicolas Maduro.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Planowany zamach na Ivankę Trump. Terrorysta miał plany jej domu

Jak przekazał Entifadh Qanbar, były zastępca attaché wojskowego w ambasadzie Iraku w Waszyngtonie, Al-Saadi był bliskim współpracownikiem Sulejmaniego. Po tym, jak Amerykanie zabili go w 2020 r., Irakijczyk wpadł w obsesję na punkcie odwetu na rodzinie Trumpów.

Po zabiciu Kasema (Sulejmaniego) chodził i mówił ludziom: "musimy zabić Ivankę, aby spalić dom Trumpa tak, jak on spalił nasz dom" - powiedział Qanbar w rozmowie z dziennikiem.

Al-Saadi miał posiadać plany rezydencji na Florydzie, gdzie Ivanka Trump mieszka z mężem, Jaredem Kushnerem - przekazali informatorzy "New York Post". Także były wojskowy dyplomata wskazał, że "słyszał, że (Al-Saadi) miał plan domu Ivanki na Florydzie".

Irakijczyk ponadto opublikował na platformie X mapę okolicy z groźbą: "Mówię Amerykanom: spójrzcie na to zdjęcie i wiedzcie, że ani wasze pałace, ani Secret Service was nie ochronią. Jesteśmy obecnie na etapie obserwacji i analizy. Mówiłem wam, nasza zemsta to kwestia czasu".

Al-Saadi był wysoko postawionym członkiem terrorystycznych kręgów iracko-irańskich. Współpracował zarówno z grupą paramilitarną Kata’ib Hezbollah, jak i irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

"New York Post" wskazał, że zatrzymany 32-latek w przeszłości szkolił się w Teheranie pod okiem irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Oficjalnie prowadził biuro podróży, specjalizujące się w pielgrzymkach religijnych. To - jak podkreślił były wojskowy dyplomata Iraku - miało ułatwiać mu kontakt z organizacjami terrorystycznymi na świecie.

Seria ataków w Europie i specjalny paszport

Podczas aresztowania 15 maja br. Al-Saadi miał być w drodze do Rosji - przekazali informatorzy "New York Post". Miał przy sobie iracki paszport służbowy - specjalny dokument wydawany pracownikom rządowym i urzędnikom państwowym - który umożliwiał mu swobodne podróżowanie i minimalne kontrole na irackich lotniskach. Taki paszport jest wydawany za zgodą premiera Iraku - wyjaśnił Entifadh Qanbar.

Po przekazaniu służbom USA, mężczyzna trafił do nowojorskiego aresztu Metropolitan Detention Center na Brooklynie, gdzie przebywa m.in. Nicolas Maduro, były przywódca Wenezueli.

Departament Sprawiedliwości USA oskarża Al-Saadiego o udział w atakach terrorystycznych i próbach zorganizowania zamachów w Europie oraz USA. Ma odpowiadać m.in. za podpalenie Bank of New York Mellon w Amsterdamie, ugodzenie nożem dwóch Żydów w Londynie, ostrzelanie konsulatu USA w Toronto oraz ataki na synagogi w Liège i Rotterdamie. Jak przypomniał "New York Post", Ivanka Trump w 2009 roku, przed ślubem z Kushnerem, przeszła na ortodoksyjny judaizm.

"Traktował Sulejmaniego jak ojca"

Elizabeth Tsurkov, rosyjsko-izraelska badaczka z waszyngtońskiego think tanku New Lines Institute, w rozmowie z "New York Post" podkreśliła szczególne relacje zatrzymanego Irakijczyka z Kasemem Sulejmanim. Al-Saadi miał nawet traktować zabitego w 2020 r. generała jak ojca, po śmierci własnego w 2006 r.

Publicznie dostępne informacje wskazują, że Mohammad Baqer (Saad Dawood Al-Saadi) był bliskim przyjacielem Kasema Sulejmaniego, a to samo w sobie jest ogromnym sukcesem dla każdego w szeregach tych bojówek. Do tego był blisko (Esmaila) Qaaniego, który zastąpił Sulejmaniego - podkreśliła rozmówczyni dziennika.

Warto dodać, że Tsurkov została porwana w 2023 roku w Bagdadzie i więziona przez Kata’ib Hezbollah przez 903 dni, aż do września 2025 roku. W rozmowie z "New York Post" powiedziała, że nie wie, czy Al-Saadi był jednym z jej porywaczy, ponieważ widziała ich tylko w maskach.