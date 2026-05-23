Piramida Cheopsa od ponad 4500 lat góruje nad pustynią, niezmiennie zachwycając i intrygując kolejne pokolenia. Przetrwała burze piaskowe, wojny, zmiany klimatu, a nawet silne trzęsienia ziemi, które zniszczyłyby niejeden współczesny wieżowiec. Najnowsze badania naukowców z Egiptu i Japonii rzucają nowe światło na fenomen tej budowli – okazuje się, że jej odporność na sejsmiczne wstrząsy to nie tylko kwestia szczęścia czy przypadku, ale efekt niezwykłych rozwiązań konstrukcyjnych, które zadziwiają dzisiejszych inżynierów.

Piramida Cheopsa w nocy / Shutterstock

Piramida Cheopsa w Gizie stoi od ponad 4500 lat i w tym czasie przetrwała liczne kataklizmy np. trzęsienia ziemi.

Naukowcy z Egiptu i Japonii odkryli, że piramida ma wyjątkową jednorodność dynamiczną, a jej bloki są ułożone z minimalnym luzem.

Różnica częstotliwości drgań między piramidą a otaczającym gruntem zapobiega rezonansowi, który mógłby ją zniszczyć podczas trzęsień.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Monumentalna, majestatyczna, niemal niezniszczalna - taka jest Piramida Cheopsa, która od czterech i pół tysiąca lat wznosi się na skraju pustyni w Gizie. To jedyny zachowany do dziś cud starożytnego świata, który nie tylko przetrwał upływ czasu, ale także liczne kataklizmy, w tym potężne trzęsienia ziemi. Choć jej wysokość zmniejszyła się przez wieki z pierwotnych 146 do około 139 metrów, wciąż dominuje nad okolicą.

Przez lata badacze skupiali się przede wszystkim na zagadce transportu i precyzyjnego układania ponad dwóch milionów wapiennych bloków, z których zbudowano piramidę. Ostatnie odkrycia nowych komór wewnątrz budowli, jak choćby te z 2023 roku, tylko podsycały ciekawość. Jednak dopiero teraz naukowcy postanowili przyjrzeć się temu, jak piramida radzi sobie z jednym z najgroźniejszych żywiołów - trzęsieniami ziemi.

Sejsmiczna zagadka starożytnego giganta

Egipt nie jest uznawany za region szczególnie narażony na silne trzęsienia ziemi, ale historyczne przekazy i współczesne dane sejsmologiczne potwierdzają, że w rejonie Gizy dochodziło do poważnych wstrząsów. Największe z nich miały miejsce w 1847 roku (o sile 6,8 w skali Richtera) oraz w 1992 roku, kiedy to trzęsienie o sile 5,8 nawiedziło okolice Kairu. W obu przypadkach nowoczesne budynki ucierpiały, a Piramida Cheopsa - oddalona zaledwie o 15 kilometrów od centrum stolicy - wyszła z tych prób niemal bez szwanku.

Co sprawia, że ta starożytna konstrukcja jest tak odporna na sejsmiczne wstrząsy? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać zespół egipsko-japońskich naukowców pod kierunkiem dr. Asema Salamę z Narodowego Instytutu Astronomii i Geofizyki (NRIAG). Wyniki ich badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Scientific Reports", okazały się prawdziwą sensacją.

Piramida "tańczy" z trzęsieniami ziemi

Badacze przeprowadzili szczegółowe analizy częstotliwości drgań piramidy, wykorzystując nowoczesne metody pomiarowe w 37 punktach - zarówno wewnątrz komór, jak i na zewnątrz, na blokach oraz w otaczającym gruncie. Wyniki były zaskakujące - cała konstrukcja wykazuje niezwykłą jednorodność pod względem właściwości dynamicznych. Podstawowe częstotliwości drgań mieszczą się w wąskim zakresie 2,0-2,6 Hz, co świadczy o wyjątkowej homogenności całej struktury.

Kluczową rolę odgrywa tu sposób układania bloków. Wbrew pozorom nie są one ze sobą ściśle połączone - wiele z nich leży na sobie z minimalnym luzem. Ta pozorna niedokładność okazuje się genialnym rozwiązaniem: umożliwia mikroruchy, które pochłaniają energię sejsmiczną i zapobiegają powstawaniu poważnych pęknięć. To właśnie ten mechanizm, znany dziś jako pasywna amortyzacja, sprawia, że piramida "pracuje" razem z ziemią, zamiast przeciwstawiać się jej siłom.

Co więcej, częstotliwość drgań samej piramidy różni się znacząco od tej, którą wykazuje otaczający grunt (ok. 0,6 Hz). Dzięki temu nie dochodzi do niebezpiecznego zjawiska rezonansu, które mogłoby zniszczyć budowlę podczas silnych wstrząsów. Badania wykazały także, że w miarę wzrostu wysokości piramidy, względne wzmocnienie sejsmiczne rośnie do ok. 48 metrów, by następnie gwałtownie spaść w rejonie tzw. komór odciążających. To właśnie ich geometryczna konstrukcja dodatkowo redukuje wpływ drgań na całą strukturę.

Piramida Cheopsa / Shutterstock

Zespół badaczy podkreśla, że fundamenty piramidy charakteryzują się niezwykle niską podatnością na wstrząsy, co potwierdza doskonałą nośność i minimalne ryzyko uszkodzeń podczas trzęsień ziemi. Wszystko to wskazuje, że starożytni Egipcjanie dysponowali nie tylko ogromną wiedzą z zakresu architektury, ale także geotechniki i inżynierii budowlanej. Ich doświadczenie i obserwacje środowiska pozwoliły im stworzyć konstrukcję, która przetrwała tysiąclecia i do dziś pozostaje symbolem trwałości.

Czy była to świadoma decyzja budowniczych, czy też efekt uboczny monumentalnej skali przedsięwzięcia? Na to pytanie nauka nie daje jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Brakuje bezpośrednich dowodów na to, że Egipcjanie projektowali piramidę z myślą o odporności na trzęsienia ziemi. Jednak biorąc pod uwagę ich precyzję, doświadczenie i umiejętność obserwacji natury, taka hipoteza wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.

Najświeższe badania wpisują się w szerszy obraz starożytnej inżynierii, która okazuje się znacznie bardziej zaawansowana, niż przez lata sądzono. Precyzyjna orientacja względem stron świata, przemyślana wentylacja wnętrza, idealne rozłożenie ciężaru - to tylko niektóre z przykładów geniuszu egipskich architektów.